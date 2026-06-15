Туристы из Уфы добирались до Сочи с приключениями

Путешествие пассажиров рейса «Победы» DP 344 из Уфы в Сочи растянулся на сутки. Причиной стали ограничения, которые вводились в южном аэропорту.

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Как рассказали туристы телеграм-каналу «Осторожно, новости», неприятные приключения начались еще в столице Башкирии – рейс задержали на 2 часа. А после вылета самолет не смог приземлиться в Сочи, где действовал план «Ковер», и ушел на запасной аэродром в Махачкалу. Позже борт вновь поднялся в воздух, однако долететь до черноморского курорта снова не смог – совершил незапланированную посадку уже в Минеральных Водах.

После этого пассажиров попросили покинуть самолет и отправили в терминал на автобусах. Часть туристов разместили в гостинице, но мест хватило не всем. Также авиакомпания выдала ваучеры на питание на 800 руб.

В «Победе» пояснили, что причиной ситуации стали неоднократные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, которые вводились в последние сутки в целях обеспечения безопасности полетов. Из-за этого экипажу пришлось дважды уходить на запасные аэродромы – сначала в Махачкалу, затем в Минеральные Воды.

В авиакомпании также заявили, что пассажирам предоставлялось обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, включая питание и размещение в гостинице.

В настоящее время боинг, согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, уже приземлился, пассажиры получают багаж.

Ранее мы писали, что после «ковров» рейсы в Москву и в Турцию из Сочи задерживаются на 15–20 часов.