Кинотуризм набирает все большую популярность у россиян

В российских регионах кинотуризм становится популярным видом отдыха. Все больше путешественников планируют поездки, чтобы увидеть места съемок любимых фильмов и сериалов вживую.

«Благодаря специальным киномаршрутам, на которых отмечены знаковые локации, тематические экскурсии и городские события, кино становится мощным инструментом продвижения территорий. Такие поездки усиливают узнаваемость городов и регионов, формируют их новый образ и превращают съемочные площадки в точки притяжения для туристов», — приводит слова директора Центра развития туризма Валентина Шубина официальный сайт международного туристического форума «Путешествуй!», который завершился в Москве.

В сообщении отмечается, что советские и российский кинофильмы — особая глава культурного кода страны и невозможно более емко прочувствовать русскую душу, чем это сделано в отечественном кинематографе. При этом развитие кинотуризма сталкивается с рядом вызовов: недостаточное развитие инфраструктуры в местах съемок, неготовность регионов к резкому росту туристического потока, а также проблема утилизации или дальнейшего использования декораций после завершения съемок.

В связи с этим развитие кинотуризма в России открывает новые возможности для экономики регионов. Оно стимулирует создание рабочих мест, модернизацию инфраструктуры и рост доходов от туризма.