Эксперты рассказали о туристическом сезоне в Крыму в условиях топливного кризиса

Топливный кризис вынудил туристическую отрасль Крыма быстро реагировать на вызовы. В Крыму уже предлагают гостям компенсацию бензина, канистру в подарок при бронировании и автомобиль с полным баком на прокат. Несмотря на все трудности, эксперты со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы открывшегося в Крыму туристического сезона.

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Топливный кризис, накрывший регион в конце мая, не мог не отразиться на турпотоке курорта, куда 65-70 процентов отдыхающих приезжают на своем автомобиле. Тем не менее, бронирования мест размещения гости не отменяют, а переносят на другие даты.

"Сезон идет, посмотрите, Судак у нас полный, - рассказала "РГ" глава Ассоциации гостевых домов Крыма Александра Портнова. - Да, отмены бронирования были, но есть и новое бронирование на более поздние сроки".

Весной, рассказала эксперт, большинство мест размещения были полностью выкуплены, многим даже приходилось отказывать.

"Сейчас некоторые туристы, в ожидании того, как будет развиваться ситуация, сдвигают бронь на июль - август. Кроме того, те, кто планировал приехать на своем автомобиле, взяли билеты на поезд и тоже сдвинули сроки бронирования. Но массовых отказов нет", - говорит эксперт.

Ассоциация гостевых домов Крыма участвует в туристическом форуме на ВДНХ в Москве и рассказывает посетителям о возможностях отдыха на полуострове.

"Мы поняли, что нужно напрямую работать с туристами. У наших гостевых домов уже появилась услуга: прокат автомобиля с заправленным баком. Это все можно найти на портале ассоциации и почерпнуть много полезной информации", - рассказала Александра Портнова.

К слову, к началу сезона количество легализовавшихся в правовом поле гостевых домов Крыма достигло 1500 и продолжает увеличиваться. Один из таких домов в Саках четвертого июня объявил для своих клиентов акцию: 10 литров топлива в подарок за двое суток бронирования и 20 литров - за трое суток.

"Специальное предложение действует на бронирования, оформленные с даты публикации данного поста и до окончания акции", - говорится в сообщении.

"Это не единичный случай, среди моих знакомых, тоже есть подобные предложения, - рассказал "РГ" председатель общественной организации "Курортный Крым", эксперт в области классификации мест размещения Александр Бурдонов. - Владельцы гостевых домов предоставляют бронирование топлива или компенсацию, и это вполне укладывается в размер скидки, которую предоставляют гостям в сезон. Если номер стоит условно 5-6 тысяч рублей в сутки, а 10-литровая канистра - 1 тысячу рублей, то это нормально. Если бронирование на двое - трое суток, то можно и 20 литров бензина компенсировать".

Перспективу курортного сезона в Крыму эксперт оценивает со сдержанным оптимизмом.

"Бывали времена и хуже. В первый год пандемии ковида до 1 июля вообще все было закрыто, и гостей нельзя было принимать. Но прошли и это, - говорит эксперт. - Конечно, ситуация с топливом сейчас напрягает больше всего, но проблема на контроле у президента, и это вселяет уверенность, что все преодолимо".

В Крыму продолжают действовать жесткие ограничения на топливном рынке. Бензин марки АИ-92 отпускают в бак машины не более 20 литров в сутки по ранее проданным талонам. Однако на прошлой и с начала этой недели бензин в свободной продаже стал появляться в разных городах Крыма. Пока это только ограниченное число заправок, адреса которых накануне сообщают главы местных администраций. По такой схеме топливо на этой неделе реализовывали в Феодосии, Судаке, Саках, Армянске, Керчи, Ялте. В Симферополе бензин в свободной продаже появляется чаще, за ним выстраивается очередь, но постепенно количество заправок будет расти. В продаже появляется не только АИ-92, но и другие марки топлива. Местные жители обмениваются адресами заправок в домовых чатах.

"На бывшем заводе ЖБИ заправляют дизелем по 110 рублей за литр. Очереди нет, льют полный бак"", - такие новости разносит сарафанное радио.

Помимо интерактивной карты с нанесенными АЗС двух самых крупных операторов, для автомобилистов в Максе появился удобный бот "Топливный Дозор". При входе нужно указать свой регион на полуострове и интересующую марку топлива, чтобы получить информацию, где оно есть в продаже.

В Севастополе топливо продолжают отпускать по QR-кодам, о которых уже подробно рассказывала "РГ".