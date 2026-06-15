РЖД объяснили отсутствие билетов на сентябрь отправлением из южных курортов

На некоторые поезда с отправлением после 8 сентября пока нельзя купить билеты. В РЖД объяснили, что это связано с ремонтными работами на железнодорожной сети, из-за которых придется поменять график движения и маршруты части составов.

Изменения затронут в том числе направления, связывающие крупные города с курортами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

Именно отсутствие билетов на сентябрь в последние недели активно обсуждали туристы, планирующие возвращение домой после отдыха на юге. Многие не могли найти места на прямые поезда из Сочи, Адлера, Анапы и других курортных городов.

Ранее TourDom.ru писал, что некоторые пассажиры уже начали искать обходные варианты. Например, покупали билеты только до Краснодара, рассчитывая продолжить путь самолетом. Другим система бронирования предлагала маршруты с несколькими пересадками вместо прямого сообщения.

Так, добраться из Адлера в Санкт-Петербург можно было через Краснодар, Тихорецкую и Москву. Такая поездка занимала около 40 часов. На отдельные пересадки отводилось всего 25 минут, поэтому любая задержка в пути могла нарушить весь маршрут.

В РЖД заверили, что ситуация временная. После того как специалисты завершат работу над новым графиком движения, продажу билетов начнут открывать поэтапно.