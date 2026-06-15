Аэропорт Сочи заявил о работе без ограничений

Аэропорт Сочи заявил об отсутствии скопления пассажиров, несмотря на задержки рейсов, сообщает в Telegram-канале пресс-служба аэропорта. Так, на утро 15 июня задерживались более 120 самолетов.

"В настоящее время аэропорт Сочи работает без ограничений, по фактическому расписанию. На данный момент обстановка спокойная, скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет", - говорится в сообщении.

Росавиация в последние дни неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика.