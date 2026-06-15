Когда отправится единственный рейс турпоезда «Огни Севера»

Единственный рейс туристического поезда «Огни Севера» в 2026 году запланирован на 30 октября и пройдет по маршруту Москва — Петрозаводск — Мурманск — Беломорск — Вологда — Москва. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

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— Приглашаем отправиться в города Русского Севера, чтобы увидеть волны Баренцева моря, Музей кружева и познакомиться с традициями карелов и саамов! Это и ещe многое другое ждeт пассажиров туристского поезда «Огни Севера»... В дополнение к билету можно приобрести организованные экскурсии, — говорится в публикации.

Пассажиры поезда смогут посетить «Дом Халла» в Петрозаводске, природный парк «Териберка», Саамскую деревню, Музей Карельского фронта в Беломорске, а также Дом вологодского масла. Кроме того, туристы смогут увидеть северное сияние.

Для удобства пассажиров во время четырехдневного круиза в состав турпоезда включены современные вагоны люкс, СВ и купе, а также два вагона-ресторана, вагон-бар, вагон с душевыми и вагон-спа с инфракрасной сауной, передает ФПК.

Туристический поезд «Белые ночи» начнет курсировать по маршруту Москва — Архангельск — Вологда — Москва 19 июня. Это будет единственный рейс состава в этом году. В поезде предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, а также СВ и вагон-ресторан.