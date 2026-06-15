«Победа» увеличила количество рейсов из Нальчика и Чебоксар

Авиакомпания «Победа» расширила программу внутренних перевозок. В начале июня в расписании появился дополнительный рейс из Нальчика в Москву, а также возобновились полеты между Чебоксарами и Сочи.

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С 1 июня компания начала выполнять ежедневный вечерний рейс из Нальчика в московский аэропорт Внуково. Он дополнил уже существующий утренний перелет по этому маршруту.

Кроме рейсов в столицу, пассажирам из Нальчика доступны прямые перелеты в Санкт-Петербург.

Еще одно изменение вступило в силу 2 июня. «Победа» вновь начала летать из Чебоксар в Сочи. Рейсы выполняются ежедневно, кроме пятницы.

Сочи остается одним из самых востребованных направлений в летнем расписании перевозчика. Помимо Чебоксар, авиакомпания выполняет рейсы на курорт из Москвы, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Уфы, Челябинска, Перми, Саратова, Кирова, Ульяновска, а также из Нижнекамска и Набережных Челнов.

Расширение полетной программы пришлось на начало высокого туристического сезона, когда традиционно растет спрос на поездки по России и отдых на Черном море.