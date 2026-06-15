«Меньше смотрите блохеров»: туристы делятся впечатлениями от пляжей Анапы

В Анапе продолжают отсыпать пляжи после прошлогоднего ЧП с мазутом. Туристы на курорт уже поехали, хотя массового наплыва пока нет. «Туристов в разы больше, чем в прошлом году, но по-честному ещё немного. Больше всего отдыхающих на центральном пляже Анапы. Но пик сезона – это июль, август. Как и говорил ранее, в этом году приезжают те, кто очень любит Анапу и взвешивает все риски, они получат удовольствие от моря», – комментирует активист и блогер Макс Анапский.

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При этом в соцсетях и телеграм-чатах отдыхающие продолжают спорить на тему экологии. Одни признаются, что опасаются ехать на курорт из-за видео о загрязнении:

«Мне почти каждый день попадаются ролики и шортсы, где показывают, как оттирают с детей мазут. А у меня после таких сюжетов нет никакого желания ехать на Черное море».

Однако с мест сообщают, что проблема сильно преувеличена.

«Хватит нести бред про мазут в Анапе. Давно уже не грязнее пляжей других курортов, а может, и чище», – поделился в телеграм-канале «Крыша ТурДома» один из туристов, который сейчас с семьей в станице Благовещенской.

По его словам, на ранее пострадавших от мазута пляжах можно отдыхать без опасений:

«Меньше блохеров смотрите, вчера с детьми гуляли босиком по одному из самых загрязненных тем выбросом мест. Вообще ни пятнышка, ни запаха».

В качестве подтверждения он выложил серию видео из отеля и с пляжа – следов мазута в кадрах нет.

Людей на пляже, кстати, тоже немного. Возможно, едут не так активно еще из-за холодной воды. Море в районе Анапы пока прогрелось лишь примерно до +20 градусов, что для середины июня считается прохладным.

«Если для Зеленоградска норм (там сейчас +16), то для Черного моря не комфортно. Приходится спасаться в теплом бассейне», – приводит сравнение отдыхающий.

Местные жители уже шутят в соцсетях, призывая туристов «быстрее приезжать и подогревать море».

Ранее мы написали, что в Анапе разрешение на работу получили 49 пляжей. Еще 18 территорий находятся на стадии экспертизы и ожидают заключения специалистов.