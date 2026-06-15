В Новороссийске готовятся к эвакуации отдыхающих с пляжей

Санатории Новороссийска пройдут экзамен на организацию действий при возникновении ЧС. В список входят ситуации при возникновении смерчей на море и суше, а также эвакуация отдыхающих в ближайшее укрытие при поступлении сигнала ГО «Внимание всем!» — угрозе атаки беспилотников с воздуха и безэкипажных катеров.

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Место проведения штабной тренировки – муниципальные пляжи. Время —с 08:00 до 09:00 часов 16 июня.

«Во время проведения тренировки запланирована проверка системы оповещения пляжных территорий с включением сирен. Просим население сохранять спокойствие»,

— сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска

Напомним, затопленный водозабор оставил Новороссийск без воды. Подача ресурса снизилась на 25%