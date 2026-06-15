В ГД предложили ввести онлайн-заявления на компенсацию за задержку поезда

Депутаты думской фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Георгий Арапов во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением внедрить онлайн-механизм подачи заявления на компенсацию за задержку отправления или опоздание поезда. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что пассажиры поездов дальнего следования при задержке отправления или опоздании поезда на станцию назначения имеют право на денежную компенсацию в случаях, предусмотренных законодательством. Вместе с тем на практике, продолжили парламентарии, реализация такого права для гражданина часто остается затруднительной, поскольку пассажир должен самостоятельно установить, возникает ли у него право на компенсацию, найти порядок подачи претензии, подготовить необходимые сведения о билете и поездке, определить адресата обращения, направить заявление и затем отслеживать его рассмотрение.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления единого онлайн-механизма подачи заявления на компенсацию за задержку отправления или опоздание поезда. Такой механизм мог бы работать через портал "Госуслуги", сайт или мобильное приложение перевозчика, а также через личный кабинет пассажира при покупке электронного билета", - указано в тексте письма.

Реализация указанной инициативы, по мнению авторов запроса, позволит повысить доступность компенсации за задержку поездов, снизить количество бумажных претензий и обращений в кассы, уменьшить число конфликтов между пассажирами и перевозчиками, а также сделать защиту прав пассажиров более понятной и удобной.