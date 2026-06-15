Карелия вошла в топ самых популярных направлений для отдыха

Власти республики также прогнозируют дальнейшее увеличение туристического потока. По оценке министерства экономического развития Карелии, с учётом самостоятельных путешественников регион до конца года может принять до 1,8 миллиона гостей.

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Карелия вошла в число самых востребованных направлений для загородного отдыха в период июньских праздников. По данным экспертов туристической отрасли, республика заняла третье место по популярности среди российских регионов, продемонстрировав заметный рост интереса со стороны путешественников.

Лидерами по количеству бронирований загородной недвижимости стали Московская и Ленинградская области, однако именно Карелия показала один из самых высоких темпов роста спроса. Одновременно увеличилась и загрузка гостиниц: по сравнению с прошлым годом этот показатель на июньские праздники вырос на 14 процентов.

Высокую востребованность туристической инфраструктуры подтверждают представители отрасли. Как рассказала директор ПТО «Питкяранта» Ирина Каковка, многие путешественники бронировали размещение ещё зимой. Так, база отдыха «Белые мосты» уже полностью заполнена на праздничные даты. Свободные места сохраняются только в городской гостинице, где занято около 40 процентов номерного фонда.

По словам специалиста, различия в загрузке связаны с предпочтениями туристов. Наибольшим спросом пользуются объекты, расположенные на берегу Ладожского озера. Гостям предлагают экскурсии к водопадам и другим природным достопримечательностям, а также водные прогулки по Ладоге. Городские гостиницы чаще выбирают транзитные путешественники.

Эксперты связывают рост интереса к внутреннему туризму сразу с несколькими факторами. Среди них — перебои в работе воздушного транспорта и перенос отпускных планов с мая на июнь. В 2026 году майские праздники оказались менее продолжительными, чем в предыдущие годы, поэтому часть россиян предпочла отложить поездки на начало лета.

Власти республики также прогнозируют дальнейшее увеличение туристического потока. По оценке министерства экономического развития Карелии, с учётом самостоятельных путешественников регион до конца года может принять до 1,8 миллиона гостей. В ведомстве подчёркивают, что туристическая инфраструктура готова к приёму большого числа посетителей, пишет РБК «Карелия».

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