Посетители термального курорта пожаловались на дохлых мух, волосы и плесень

Плесень, волосы на постели и дохлых мух обнаружили постояльцы термального курорта в России. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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Посетители терм «Баден-Баден» в Еткуле в Челябинской области пожаловались на условия проживания: в комплексе не работают лифт и сейфы, в коридорах пахнет канализацией, номера грязные. При этом стоимость проживания в заведении достигает 25 тысяч рублей за сутки.

Роспотребнадзор обратил внимание на жалобы и проверил курорт. Эксперты подтвердили наличие плесени в здании, а также заметили обвалившуюся плитку в бассейне и нарушения температурного режима. Служба по надзору вынесла челябинскому комплексу предостережение. Уточняется, что заведение закрыли на реконструкцию.

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