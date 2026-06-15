Туристам придется возвращаться с юга с пересадками

Туристы, устав ждать, когда РЖД откроют продажи билетов на сентябрь из южных курортов в Москву, Санкт-Петербург и ряд других городов, собираются ехать с пересадками.

«Купил билеты до Краснодара. Там, если что, на самолете вернемся», – рассказал один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Добираться на перекладных предлагают и на официальном сайте перевозчика: под сообщением «На указанную дату нет прямых железнодорожных рейсов» есть кнопка «Найти рейсы с пересадками».

Мы посмотрели, какие возможны варианты. Например, из Адлера до Санкт-Петербурга самый быстрый маршрут, как это ни странно, – с тремя «стыковками»: сначала надо доехать до Краснодара, оттуда – до Тихорецкой, затем до Москвы и только потом – до Северной столицы. Общее время в пути займет около 40 часов – всего на пару часов дольше, чем на самом быстром «прямом» (но почти в 2 раза дороже). Однако есть нюанс: на первые две пересадки закладывается 25 минут, на последнюю – около часа. То есть, если один из поездов в пути задержится, туристы не успеют на другой.

Возможны менее нервные варианты – с двумя «стыковками», когда следующего состава придется подождать 3, 8 часов и дольше, но на весь маршрут уйдет более двух суток, цены начинаются от 9,5 тыс. руб. Не менее двух пересадок понадобится тем, кому необходимо попасть в Мурманск или Калининград.

До Москвы добраться, конечно, проще: можно обойтись одной – в Тихорецкой, Волгограде, Саратове или Самаре. Стоимость проезда по таким маршрутам в сентябре начинается от 6,5 тыс. руб. на одного, время в пути – около 35 часов (самый быстрый прямой идет почти сутки, а самые дешевые беспересадочные места продают за 5,5 тыс.).

Если выбирать вариант «поезд полюс самолет», как предполагает наш подписчик, то дорога до Краснодара 9 сентября (если брать билеты сейчас) обойдется в сумму от 1,7 тыс. руб. на одного, а вот перелет до Москвы – от 15,5 тыс., Санкт-Петербурга – 15,2 тыс. Прямой рейс из Сочи будет стоить примерно столько же.