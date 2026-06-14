В РЖД сообщили, когда откроют продажи билетов с юга в Москву и Санкт-Петербург

Не только москвичи не могут купить билеты на поезд, чтобы после 7 сентября вернуться домой с южных курортов. В аналогичной ситуации оказались и жители Санкт-Петербурга, а также ряда других городов: им тоже при попытке найти свободные места на 8–11 сентября из Адлера, Анапы, Новороссийска, Кисловодска или Сухуми сообщают, что «на указанную дату нет прямых железнодорожных рейсов. Все эти составы идут через Ростов и Тверь. Потом большинство движется через Москву, но некоторые уходят сразу на Вышний Волочок, не заходя в столицу.

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В РЖД заявляют, что продажу откроют на следующей неделе. Но билеты будут появляться постепенно. И рекомендуют мониторить ситуацию. Пассажиров это нервирует:

«Что значит постепенно? По одному вагону в день? Или по одному пропущенному числу в день? Люди пишут, что вразброс места могут продавать. А как покупать на семью из 4 человек, два из которых маленькие дети?» «Почему не было информации об этой проблеме? Специально сегодня рано приехали издалека, чтобы взять билеты. Жалобы будут направлены во все инстанции!»

Как оказалось, записаться в лист ожидания для многих тоже не вариант:

«Не получается оформить заявку: выдает внутреннюю ошибку уже несколько дней», – жалуются туристы.

При этом у жителей Поволжья, Урала или Сибири проблем не возникает – продажи на 8–11 сентября открыты и билеты еще есть. Часть поездов по этим маршрутам тоже идет через Ростовскую область. Да и до самого Ростова-на-Дону билеты купить можно, а вот до Лихой и Миллерово – уже нет. Например, 9 сентября через первый населенный пункт должно пройти 13 пассажирских составов, через второй – 14, следующих из Адлера не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Минск, Калининград, Мурманск и другие города, и ни в одном из них места купить пока невозможно.