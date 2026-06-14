Сколько стоит отдых на черноморских пляжах

За аренду кабинки на шестерых на берегу Черного моря в Сириусе этим летом придется заплатить 35 тыс. руб. в день. Туристы зашли на пляж «Мантера», чтобы выяснить цены, и выложили в соцсетях видео. Ролик вызвал бурное обсуждение в пабликах. Одни назвали услуги самыми дорогими в России, другие посчитали стоимость вполне адекватной.

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Напомним, что пляжная зона «Мантера» в Сириусе считается общедоступной, однако, ее инфраструктура бесплатна только для отдыхающих одноименного отеля. Тем, кто пришел со стороны, шезлонги и бунгало предоставляются за плату: за обычный лежак надо отдать от 6 тыс. руб. Так что 35 тыс. за шестерых в пересчете на одного получается даже чуть меньше.

Кто-то припомнил, что в прошлом сезоне цена доходила до 60 тыс. в выходные дни. В комментариях заметили, что высокие тарифы – это один из способов отпугнуть бюджетных туристов, чтобы не было ажиотажа.

«Нормальная цена. В чем проблема: есть спрос – будет предложение, не нравится – идите туда, где дешевле». «Это лакшери-бунгало. Зарплаты сейчас хорошие. Не понимаю, кто жалуется», – написали подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Один из них подметил, что речь вели об одном из самых дорогих отелей в Сириусе, а цены в других местах черноморского побережья гораздо ниже.

Так, на Центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется плюс-минус 1 тыс. руб., в Адлере за лежак просят от 600 руб., за места с повышенным комфортом – по 1,5-3 тыс. В Геленджике также большой диапазон: в центре – от 1 тыс. за лежак под зонтом, а на отдаленных пляжах по 400 руб. и меньше. В Анапе туристам предлагают такой комплект от 400–600 руб. в день, а в Туапсе можно найти предложение по 500 руб.

На многих пляжах туристы загорают и купаются бесплатно, расположившись прямо на гальке или песке. Среди таких мест назвали муниципальный пляж в поселке Дагомыс в Лазаревском районе Сочи. Там туристы даже пожаловались, что к началу сезона вообще не поставили ни шезлонгов, ни зонтиков – отдыхающим пришлось приносить их с собой.

Ранее TourDom.ru написал о повышении стоимости услуг на ряде пляжных зон Центральной набережной Сочи.