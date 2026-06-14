Гид перечислил самые безопасные направления в Крыму для туристов

Среди курортов с наиболее спокойной обстановкой гид выделил города Южного берега Крыма и восточной части полуострова. В числе рекомендуемых направлений он назвал Алушту, Алупку, Ялту, Феодосию, Коктебель и Керчь.

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Гид-экскурсовод Николай Русин рассказал о местах в Крыму, которые, по его мнению, остаются наиболее комфортными и спокойными для отдыхающих. Он отметил, что, несмотря на особенности нынешнего туристического сезона, полуостров продолжает пользоваться спросом среди российских путешественников.

По словам Русина, один из вариантов добраться до Крыма — поездом до Керчи, откуда туристов доставляют по различным направлениям полуострова автобусами.

Экскурсовод также обратил внимание на доступность общественного транспорта. По его словам, с его помощью можно недорого добраться до популярных достопримечательностей и курортных зон региона.

Тем, кто планирует поездку на личном автомобиле, Русин рекомендовал выбирать маршрут через Крымский мост, а не через новые регионы. Он отметил, что грамотное планирование времени выезда позволяет избежать длительных очередей и заторов на подъездах к полуострову. Кроме того, автомобилистам советуют заранее проверить запас топлива и ознакомиться с действующими правилами его перевозки.

Среди курортов с наиболее спокойной обстановкой гид выделил города Южного берега Крыма и восточной части полуострова. В числе рекомендуемых направлений он назвал Алушту, Алупку, Ялту, Феодосию, Коктебель и Керчь, пишет «Абзац».

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