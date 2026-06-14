Как в России будут привлекать туристов в регионы

Представители туристической отрасли, органов власти, медиа и креативного бизнеса обсудили новые способы продвижения российских регионов на VI Международном форуме «Путешествуй!». Участники сессии пришли к выводу, что большие охваты публикаций сами по себе не превращаются в поездки и бронирования.

Дискуссия прошла в рамках сессии «О дивный новый мир: медиаконтент как инструмент развития туристической привлекательности регионов». Ее участники рассматривали продвижение территории как последовательный путь: от первого знакомства человека с регионом до покупки билета, выбора маршрута и бронирования гостиницы.

Начальник управления внешних коммуникаций Минэкономразвития России Дарья Левченко отметила, что рекламную стратегию необходимо строить с учетом реальной доступности туристического объекта. По ее словам, перед созданием контента нужно понять, как путешественник доберется до места, каким будет его маршрут и сможет ли он сразу приобрести необходимые услуги.

Одной из важных аудиторий для российского туризма участники назвали жителей Китая. В 2026 году страна впервые стала партнером форума «Путешествуй!». Для продвижения российских направлений на китайском рынке предлагается использовать местные цифровые платформы, адаптировать материалы к привычкам пользователей и привлекать к работе студентов из КНР, которые учатся в России.

Заместитель гендиректора АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Андрей Березовиков обратил внимание на то, что за рубежом недостаточно знают о современной жизни и технологиях в России. В качестве примера он привел ролик об оплате покупок с помощью биометрии: часть иностранной аудитории не поверила, что показанная технология действительно используется.

Руководитель отдела развития продюсерского центра «Инсайт Люди» Елена Леви отметила, что зрители все меньше доверяют идеализированной картинке. По ее мнению, людям интереснее наблюдать за живыми эмоциями, сомнениями и реальным опытом путешественника. На этом подходе, в частности, построено тревел-шоу «Кто куда?» на ТНТ.

Блогер и журналист Татьяна Тазеева-Гриценко подчеркнула, что автору недостаточно показать только достопримечательности. Аудитории важно увидеть дорогу, местную кухню, инфраструктуру, общение с жителями и повседневную жизнь региона. Такой рассказ помогает потенциальному туристу заранее представить будущую поездку.

Руководитель АНО «Мастерская гостеприимства» Юлия Железняк заявила, что территории следует продвигать через их историю, традиции, ремесла и людей. Вместо простого перечисления объектов необходимо объяснять, чем конкретное место отличается от других и почему оно может быть важно для путешественника.

Представитель «Кавказ.РФ» Татьяна Баева добавила, что единая рекламная кампания не может одинаково эффективно работать для всех. Туристические продукты следует создавать для конкретных групп с определенными интересами. При этом никакой медиаконтент, по ее оценке, не заменит удобную логистику, качественный сервис и продуманный маршрут.

Руководитель отдела по социальным медиа курорта «Мрия» Ольга Смелая также призвала оценивать не только число просмотров, но и дальнейшие действия аудитории. Социальные сети, блогеры, телевидение, рекламные площадки и сайты туристических компаний должны дополнять друг друга и вести человека к покупке конкретной услуги.

Организатором форума выступил Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития России при поддержке правительства РФ.