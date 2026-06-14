«Горит хранилище, идет мазутный дождь»: массированная атака дронов на Ярославскую область попала на видео

Ночью 14 июня Ярославская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников — одной из самых дальних за последнее время. Аппараты стартовали из Харьковской области и преодолели более 700 км. Часть дронов сбита, но обломки поразили нефтебазу «Спецторг Плюс» в Рыбинске, на месте возник крупный пожар. Губернатор вводил режим беспилотной опасности, перекрывал выезд на Москву.

Ночь на 14 июня оказалась для Ярославской области самой тревожной с начала года: регион попал под массированную атаку украинских БПЛА. Около 4:00 утра губернатор Михаил Евраев ввёл режим беспилотной опасности, прозвучали сирены. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли. Ближе к утру перекрытие сняли, но через несколько часов Евраев сообщил о повторном налёте, и дорогу вновь перекрыли.

Основной удар пришёлся по промышленным объектам. В Рыбинске обломки дронов поразили нефтебазу «Спецторг Плюс» — объект рядом с Ярославским НПЗ, входящий в систему Росрезерва. На месте возник крупный пожар. Жители Рыбинского округа сообщили о «мазутном дожде»: чёрная плёнка покрыла дома, теплицы и растения в деревне Волково (20 км от Рыбинска). Ущерб оценивается минимум в десятки тысяч рублей.

По словам экспертов, дроны могли быть запущены из Харьковской области. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев не исключил, что использовались аппараты типа «Лютый» — способные преодолевать до 1000 км. Это одна из самых дальних атак с начала года. Цель — удар по комбинату «Темп», который ранее атаковали 31 декабря 2025 года. Тогда тоже был крупный пожар.

Атака на Ярославскую область стала частью ночного налёта на 15 регионов РФ. По данным Минобороны, за ночь сбито 249 дронов. Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями, Крымом и Азовским морем. Этой же ночью под ударом оказался химкомбинат «Азот» в Новомосковске (Тульская область), а в Орле БПЛА попал в жилой дом.

Жертв в Ярославской области, по данным властей, нет. Пожар на топливном хранилище ликвидируют спецслужбы. Но угроза беспилотной опасности сохраняется. Жителям рекомендовано немедленно сообщать о находке обломков по номеру 112 и не приближаться к ним.