Солнце или дожди: какой будет вторая половина июня на популярных курортах

На популярных у россиян курортах налаживается погода.

В Сочи запасы воды в дождевых облаках похоже иссякают. Сегодня и завтра пройдут кратковременные осадки, местами грозы, но солнце также будет появляться. А со вторника до пятницы дождей не ожидается. Днем воздух будет прогреваться до +27°C, ночью – +22°C. Море достаточно теплое – тоже около 22 градусов, при практическом отсутствии ветра на пляжах будет жарко. Чтобы не сгореть на солнце, туристам лучше не забывать про солнцезащитный крем.

Хорошие новости есть и для собирающихся в Турцию – действовавшее накануне штормовое предупреждение из-за сильных гроз и ливней для Антальи и Мармариса отменено. С утра над Анатолийским побережьем безоблачное небо, солнечную погоду метеорологи обещали и на последующие дни. Небольшой дождик возможен только 19 июня.

В Анталье воздух сегодня прогреется до 31°C, а концу недели станет на 4 градуса жарче. По ночам столбик термометра также будет «расти» от 22 до 26°C. Вода в море порадует даже тех, кто любит потеплее – 24-25 градусов. УФ-излучение с очень высоким индексом 8–9: можно получить ожоги при пребывании на солнце больше часа.

На турецком побережье Эгейского моря во второй половине июня тоже будет солнечно. В Мармарисе небольшие осадки возможны только в ближайшую пятницу. Температура воздуха в дневные часы – 31–33°C, под утро может опускаться до 21 градуса. На пляжах вода потеплеет до 25°C.

В Египте жарко и сухо. На пляжах Хургады от зноя спасает только сильный ветер – до 10 м/сек. На ближайшую неделю обещают безоблачное небо, на столбике термометра – до 36°C, ночью на 10 градусов меньше. Купаться в море комфортно – температура 26–27°C, выше этого вода прогревается на мелководье.

В Шарм-эль-Шейхе температурные показатели на пару градусов выше, чем в Хургаде, из-за отсутствия ветра. УФ-излучение на египетских курортах экстремальное – с индексом 11. Отдыхать советуют в тени – даже под зонтиками на пляже возможно получить хороший загар. Чтобы избежать теплового удара не рекомендуется долго находиться вне помещений с кондиционером.

На острове Пхукет в Таиланде продолжается сезон дождей и высокой влажности. Солнечные периоды чередуются с грозовыми облаками. На ближайшей неделе воздух будет прогреваться до 31–32°C, но ощущается это как 36–38 градусов. По ночам есть возможность чуть передохнуть от дневной бани – температура воздуха опускается до 26–27 градусов.

Ранее TourDom.ru писал о похолодании в Египте и аномальной жаре в Таиланде.