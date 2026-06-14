Круизный теплоход застрял вместе с туристами на Пестовском водохранилище

Туристам, отправившимся 12 июня в круиз выходного дня по маршруту Москва – Калязин – Дубна – Хвойный бор – Москва, пришлось изменить планы. Четырехпалубный лайнер «Максим Литвинов» вышел из порта отправления на 3 часа позже запланированного:

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«Сказали, что возникла техническая неисправность. А ночью судно и вовсе встало у причала в Хвойном бору, не пройдя и трети маршрута. Туристам объявили, что продолжить рейс теплоход не сможет, и предложили на выбор или остаться до конца круиза на стоящем корабле с питанием и развлекательный программой, или вернуться в Москву досрочно на другом теплоходе компании», – рассказали пассажиры.

Желающих вернуться оказалось довольно много. Утром в субботу их забрал возвращающийся из своего рейса лайнер «Игорь Стравинский». Тех, кто остался, сегодня пересадили на теплоход «Сергей Дягилев»: они уже прибыли в столицу.

В туроператорской компании «Донинтурфлот» подтвердили корреспонденту TourDom.ru, что круиз выходного дня не состоялся из-за поломки на борту. По этой же причине пришлось отменить и сегодняшний круиз на теплоходе «Максим Литвинов» по маршруту Москва – Дубна – Углич – Ярославль – Мышкин – Москва.

«Компания выполнит все обязательства перед пассажирами данных рейсов. Предлагаем либо вернуть деньги, либо перенести путешествие на другие даты. Пожелания по урегулированию ситуации можно направлять по адресу info@doninturflot.com или сообщить по телефону +7-800-555-05-33», – сообщил туроператор.

Что касается теплохода, то он сейчас находится в Хвойном бору. Устранить поломку техслужбы рассчитывают за 3–4 дня. 20 июня «Максим Литвинов» должен отправиться по маршруту Москва – Казань – Москва.