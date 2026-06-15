Иностранный поток в медицинском туризме в России вырос на 15%

Все больше иностранцев выбирают Россию для лечения и медицинского оздоровления. Высокотехнологичная медицина, доступные цены и уникальные природные лечебные ресурсы формируют новый устойчивый тренд. По оценкам экспертов, иностранный поток медицинских туристов показал рост в 15%, при этом 87% иностранных пациентов - жители стран СНГ, но активно растет поток и из дальнего зарубежья.

По данным американской исследовательской и консалтинговой компании Grand View Research, мировой рынок велнес-туризма в 2025 году составил 990 миллиардов долларов, а медицинский туризм - 76 миллиардов долларов. По словам экспертов, это одно из самых быстрорастущих направлений в туризме в связи с растущим трендом на предупреждение болезней.

"Туристы активно ищут превентивные технологии. Более того, 60% медицинских туристов планируют в следующем году опять поехать. Оборот медицинского туризма в России в 2024 году - порядка 1 миллиарда долларов. Это плюс 15%. Например, из Китая - 46 тысяч медицинских туристов. 87% - это жители стран СНГ", - рассказал руководитель направления превентивной медицины сети клиник "Атлас" Кирилл Белан на форуме "Путешествуй".

По его словам, Россию выбирают по нескольким причинам: высокотехнологичная медицина, превентивная медицина, детализация заботы о здоровье, использование натуральных ресурсов, доступные цены и развивающаяся инфраструктура. Эти плюсы позволяют привлекать в Россию медицинских туристов из новых стран, например Шри-Ланки.

"У нас было подписано со Шри-Ланкой соглашение: им нравится наш симбиоз традиционной и нетрадиционной медицины. Также Ближний Восток - были делегации из Саудовской Аравии, из Катара. Страны азиатского направления едут, но меньше, мы все-таки не очень отвечаем за азиатские медицины. Мы интересны африканским странам, например Танзании, и странам СНГ. Из Западной Европы туристы также есть, но это какие-то точечные поездки", - рассказала "РГ" ведущий специалист бренда Discover Russia по направлению медицинского туризма Центра стратегических разработок Нина Рыжкова, отмечая, что интерес выражен в том числе тем, что в России есть редкие специалисты.

Но главное преимущество России, которое отмечают иностранцы, - отсутствие избыточной стандартизации, характерной для европейской и американской медицины.

"Наши пациенты, которые лечатся в Европе и США, жалуются: избыточная стандартизация, длительный поход к врачу, даже рекомендуемый анализ иногда очень сложно сдать, даже когда у тебя есть деньги. В России это решается очень быстро и просто. Доступная сеть лабораторных и инструментальных исследований. У нас нет каких-то препон. Все определяется клиническими потребностями", - говорит Белан.

Отдельный пласт - санаторно-курортное лечение. В России развернута мощнейшая сеть: более 1600 санаторно-курортных организаций, свыше 500 из них имеют собственную базу медицинской реабилитации. Уникальность в том, что лечение сочетается с полноценным отдыхом и гостеприимством.

"Мы можем гордиться: на территории России более полутора тысяч месторождений природных лечебных ресурсов. Все известные в мире типы представлены в нашей стране. Доказательность безопасности подтверждается специальным медицинским заключением. Только за последние десять лет более 2,5 тысячи научных исследований вошли в общий научный базис. Российская курортология заслуженно признана во всем мире", - говорит директор Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ Наталия Зубарева.

Популярность санаториев подтверждает статистика. За последние пять лет в них отдохнули более 26,5 млн граждан (включая 8 млн детей), а прирост иностранных пациентов с 2024 по 2025 год составил 10%.

"Санаторно-курортное лечение сегодня входит в клинические рекомендации по различным нозологиям. Это не просто SPA, это вариант терапевтического воздействия. При этом мы видим большой вызов молодежи, которая активно едет в санатории, и отрасль откликается, сохраняя клиническую доминанту", - рассказывает Зубарева.

Эксперты сходятся во мнении: медицинский туризм в России переходит в системное явление.