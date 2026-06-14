Почему рухнул спрос на путешествия в июньские выходные

Объемы продаж организованных туров, захватывающих выходные 12-14 июня, оказались на 8% ниже прошлогодних показателей. К таким подсчетам пришли аналитики Travelata.ru.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ситуация выглядит еще более тревожной: спрос на внутренние поездки в праздничные даты просел сразу на 12%. Схожая картина и у туроператора «Алеан», где падение оценили в 10%.

Причина, по словам представителей АТОР, кроется в негативном информационном фоне, который давит на активность путешественников внутри страны. Взять хотя бы Краснодарский край: бронирования там сократились на 3-4%, во многом из-за проблем с аэропортом в Сочи. Но абсолютный антирекорд ставит Крым – минус 35% на фоне новостей о дефиците бензина и корректировках в графике движения поездов.

Несмотря на общий спад, зарубежные направления чувствуют себя увереннее. Лидером, как и год назад, остается Турция – ее доля в структуре спроса держится на уровне 51% почти без изменений. На втором месте Египет (18,5%), который прибавил 4,4 процентного пункта по сравнению с прошлым годом. Среди других популярных вариантов – Вьетнам с 5,5% бронирований и Китай с 5,1%.

Цены, кстати, ведут себя по-разному. Средний чек на тур в Турцию на даты 12-14 июня подрос на 6,1%, достигнув 260 тыс. руб. А вот расходы на отдых в Египте, наоборот, снизились на 3,8% – до 205 тыс. руб. В сервисе «Островок» добавили, что ночь в отелях Грузии обойдется в среднем в 5,8 тыс. руб., что на 4% дороже, чем год назад. Для Армении рост скромнее – всего 1%, до 7,1 тыс. руб. Показатели по России: средняя стоимость ночи выросла на 5% и составила 6,6 тыс. руб.