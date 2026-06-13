В Москве обсудили ключевые тренды и перспективы в туризме

В рамках деловой программы Международного туристического форума «Путешествуй!» состоялась сессия «Формула турпотока: как событийный туризм превращает регионы в точку притяжения и выводит на новые рынки». Основной фокус дискуссии был сосредоточен на роли крупных мероприятий в формировании туристической привлекательности территорий. Особое внимание экспертов привлек успешный опыт Свердловской области, которая на протяжении последних лет уверенно лидирует в сфере событийного и делового туризма, генерируя устойчивый поток гостей и инвестиций.

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«Мы целенаправленно развиваем событийный туризм как стратегическое направление для экономики региона. Сегодня в Свердловской области ежегодно проходит более 600 мероприятий на 55 площадках, привлекая свыше 1,5 миллиона туристов. Каждое событие – это не только бизнес-проект, но и долгосрочный вклад в развитие территории. Практика доказывает: каждый вложенный рубль способен дать многократный мультипликативный эффект для региона», – подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В центре обсуждения также оказалась роль фестивалей и масштабных событий как катализаторов трансформации городов. Эксперты отметили, что современные мероприятия давно перестали быть лишь развлекательной или деловой программой – они становятся мощным инструментом продвижения территорий, генерируют дополнительный турпоток, открывают новые бизнес-возможности и помогают раскрывать культурную идентичность региона. При этом ключевым условием успеха остается гармоничная интеграция событий в городскую среду с сохранением глубинной связи с историей, традициями и локальными особенностями.

Отдельным вопросом стала необходимость создания единого событийного календаря России. Сегодня туристы зачастую узнают о предстоящих мероприятиях через блогеров, СМИ или устные рекомендации. В то же время централизованная информационная платформа могла бы значительно упростить поиск и планирование поездок, сделав регионы более доступными для путешественников.

«ФедералПресс» писал, что в России увеличили финансирование туристического бизнеса и гостиничного сектора.