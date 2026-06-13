В российском городе стали раздавать бумажные карты из-за перебоев с интернетом

Власти Санкт-Петербурга разработали меры поддержки для туристов на случай перебоев с мобильной связью и доступом в интернет. Им начали раздавать бумажные карты и путеводители по городу, рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.

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Печатные материалы можно получить в павильонах Городского туристско-информационного бюро. Там посетителям рассказывают, как работает транспорт и помогают выбрать маршрут. То же самое на улицах города делают сотрудники мобильной информационной службы Ask Me. Если нужна дополнительная информация, гостям предлагают позвонить в городской контакт-центр. Кроме того, граждане России могут обращаться с вопросами в специальный чат-бот в сервисе «Макс».

Для доступа в интернет можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi SPB_FREE. Сеть работает круглосуточно в популярных общественных местах, парках, библиотеках, МФЦ и возле станций метро, отметил Беглов.

Кроме того, власти Петербурга попросили включить туристический портал Visit Petersburg в так называемый белый список. В этом случае сайт будет открываться даже при ограничениях работы мобильной сети.