«Аэрофлот» возобновляет полеты из Пулково на Дальний Восток

У туристов появилась возможность летать между Санкт-Петербургом и Владивостоком на прямых авиарейсах. Авиакомпания «Аэрофлот» с 19 июня возобновляет полеты из Пулково на Дальний Восток. Расстояние между двумя городами по воздуху в 6,5 тыс. км. Airbus A330-300 преодолевает примерно за 8 часов.

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Билеты уже есть в продаже и места быстро раскупают – на ближайшие даты свободных кресел с каждым часом все меньше. На сайте нацперевозчика представлены несколько тарифов экономкласса и бизнеса.

Посмотрели сколько будут стоить перелеты туда-обратно, если отправиться в дорогу на первом прямом рейсе 19 июня с возвращением через неделю 27 июня. Минимальная стоимость билетов Санкт-Петербург – Владивосток – Санкт-Петербург – от 85,8 тыс. руб. с ручной кладью в 10 кг. За багаж придется заплатить дополнительно 16,4 тыс.

В Пулково рейс SU 2982 стоит в расписании на 21:30, прибытие – в 12:40 на следующие сутки (время местное, а день во Владике начинается на 7 часов раньше). Обратный рейс SU 2983 запланирован в 14:45 с возвращением в 16:20 в Петербург.

Меньше заплатить за билеты, но дольше лететь – такой выбор также существует. На даты 19–27 июня round trip из Санкт-Петербурга во Владивосток через Москву стоит от 63,9 тыс. руб., а с учетом багажа – от 75 тыс. Общее время в пути в каждую сторону составляет около 11 часов, включая часовую стыковку в Шереметьево. На маршруте стоят лайнеры Sukhoi SuperJet 100 и Boeing 777-300ER нацперевозчика и авиакомпании «Россия».

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» будет продавать россиянам билеты по фиксированным тарифам в экономе с 15 июня.