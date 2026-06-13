Поезда в Крым: как работает автобусная пересадка и когда она бесплатна

На фоне рисков изменен ряд логистических решений при движении на поездах в Крым. Теперь исключены ночные поездки, также «Таврия» может не дойти до конечной станции. «ФедералПресс» разобрал важные для туристов изменения.

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Маршрут поезда «Таврия» может быть сокращен, поэтому для туристов существует памятка, как добраться до нужной станции и в каких случаях это может быть бесплатно.

Как узнать, идет ли поезд до конечной станции?

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, заранее проверьте маршрут поезда. Сделать это можно двумя способами.

Первый. Специальный сервис на сайте grandtrain.ru, где размещена информация:

актуальный маршрут поезда;

конечная станция;

информация о возможных изменениях в расписании;

данные о необходимости пересадки на автобус;

ссылки на расписание автобусов.

Второй. Сайт поездов «Таврия». Здесь доступно базовое расписание. При моделировании покупки билета система автоматически покажет актуальное время отправления и прибытия – с учетом всех изменений.

Совет: проверяйте информацию незадолго до поездки – расписание может меняться.

Правила пересадки на автобус: коротко и ясно

Если маршрут вашего поезда сокращен до Керчи, дальше движение идет на автобусе.

Посадка строго по железнодорожному билету. Без билета на поезд сесть в автобус не получится – это правило помогает избежать хаоса и гарантирует, что транспорт будет доступен всем пассажирам поезда.

Чтобы подтвердить право на проезд, предъявите водителю:

распечатанный проездной документ;

электронный билет с экрана телефона.

Проезд бесплатный. Дополнительная плата за автобус не взимается:

если у вас билет до станции за пределами Керчи;

если билет оформлен до Керчи (услуга пока бесплатная).

Как проходит пересадка: пошаговая инструкция

Вы прибываете в Керчь на поезде «Таврия». Переходите к автобусу, который доставит вас до конечной станции, указанной в билете. Например, при билете до Джанкоя вы можете выбрать маршрут до Владиславовки или Симферополя.

Посадка в автобус организована в двух местах:

на привокзальной площади;

у железнодорожной станции.

График автобусов согласован с расписанием поездов – время ожидания сведено к минимуму.

В обратном направлении схема работает аналогично: вы садитесь на автобус, доезжаете до Керчи и продолжаете путь на поезде «Таврия».