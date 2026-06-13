Поезда в Крым: как работает автобусная пересадка и когда она бесплатна

Что нужно знать о поездах в Крым: как работает автобусная пересадка и когда она бесплатна?
На фоне рисков изменен ряд логистических решений при движении на поездах в Крым. Теперь исключены ночные поездки, также «Таврия» может не дойти до конечной станции. «ФедералПресс» разобрал важные для туристов изменения.
Маршрут поезда «Таврия» может быть сокращен, поэтому для туристов существует памятка, как добраться до нужной станции и в каких случаях это может быть бесплатно.
Как узнать, идет ли поезд до конечной станции?
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, заранее проверьте маршрут поезда. Сделать это можно двумя способами.
Первый. Специальный сервис на сайте grandtrain.ru, где размещена информация:
- актуальный маршрут поезда;
- конечная станция;
- информация о возможных изменениях в расписании;
- данные о необходимости пересадки на автобус;
- ссылки на расписание автобусов.
Второй. Сайт поездов «Таврия». Здесь доступно базовое расписание. При моделировании покупки билета система автоматически покажет актуальное время отправления и прибытия – с учетом всех изменений.
Совет: проверяйте информацию незадолго до поездки – расписание может меняться.
Правила пересадки на автобус: коротко и ясно
Если маршрут вашего поезда сокращен до Керчи, дальше движение идет на автобусе.
Посадка строго по железнодорожному билету. Без билета на поезд сесть в автобус не получится – это правило помогает избежать хаоса и гарантирует, что транспорт будет доступен всем пассажирам поезда.
Чтобы подтвердить право на проезд, предъявите водителю:
- распечатанный проездной документ;
- электронный билет с экрана телефона.
Проезд бесплатный. Дополнительная плата за автобус не взимается:
- если у вас билет до станции за пределами Керчи;
- если билет оформлен до Керчи (услуга пока бесплатная).
Как проходит пересадка: пошаговая инструкция
Вы прибываете в Керчь на поезде «Таврия». Переходите к автобусу, который доставит вас до конечной станции, указанной в билете. Например, при билете до Джанкоя вы можете выбрать маршрут до Владиславовки или Симферополя.
Посадка в автобус организована в двух местах:
- на привокзальной площади;
- у железнодорожной станции.
График автобусов согласован с расписанием поездов – время ожидания сведено к минимуму.
В обратном направлении схема работает аналогично: вы садитесь на автобус, доезжаете до Керчи и продолжаете путь на поезде «Таврия».