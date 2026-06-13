Почему ввели лимит на топливо для иностранных авиакомпаний

Росавиация подтвердила появление ограничений на дополнительную заправку иностранных авиакомпаний в российских аэропортах. Ранее внимание на соответствующие NOTAM обратили авиационные телеграм-каналы, опубликовавшие документы из нескольких аэропортов, в том числе Махачкалы.

© tourdom.ru

Как сообщили в ведомстве, причиной ограничений стал рост объемов заправки иностранных перевозчиков в России. Из-за более высоких цен на авиатопливо за рубежом многие авиакомпании стали заправлять самолеты сверх объема, необходимого для выполнения конкретного рейса.

«Из-за конъюнктуры международного рынка ГСМ иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться (танкироваться) в аэропортах России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов», – сообщили в Росавиации.

Речь идет о так называемом танкеринге – распространенной в мировой авиации практике, при которой авиакомпания заправляет воздушное судно большим объемом топлива там, где оно дешевле, чтобы снизить расходы на последующих участках маршрута.

На фоне увеличения спроса на российское авиатопливо в ряде аэропортов появились ограничения на заправку сверх объема, необходимого для выполнения рейса. Одним из первых такие меры были зафиксированы в аэропорту Махачкалы. Согласно опубликованному NOTAM, там ввели лимиты на дополнительную заправку по отдельным международным направлениям и специальный порядок согласования для некоторых категорий рейсов.

После появления этой информации в отрасли возникли предположения о возможных проблемах с обеспечением аэропортов топливом. Однако Росавиация отдельно подчеркнула, что ограничения не связаны с нехваткой керосина.

«Аэропорты обеспечены топливом в полном объеме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниями», – заявили в ведомстве.

По данным регулятора, гражданская авиация России выполняет программу перевозок в штатном режиме, а запасы авиатоплива соответствуют потребностям авиакомпаний.

Таким образом, введенные ограничения касаются не обычной заправки воздушных судов, а дополнительных объемов топлива, которые иностранные авиакомпании закупают в России для оптимизации расходов на международных маршрутах.