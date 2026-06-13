За сломанный чемодан можно будет пожаловаться через Госуслуги

Российские авиакомпании должны будут принимать жалобы на поврежденный багаж в режиме онлайн, если власти согласятся изменить правила авиаперевозок, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующее обращения он направил главе Минтранса, сообщает РИА «Новости».

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Депутат предложил обязать перевозчиков принимать обращения пассажиров через сайты компаний, мобильные приложения или портал «Госуслуги». При этом у клиентов должна остаться возможность подать документы лично или отправить их по почте.

Парламентарий напомнил, что сейчас пассажиры имеют право требовать компенсацию в случае порчи багажа. Однако на практике это вызывает проблемы из-за правил, которые устанавливают некоторые авиакомпании. Многие принимают заявления только в своих офисах или по почте, что создает неудобства клиентам и вынуждает их отказаться от требований к перевозчикам.

Нилов подчеркнул, что в условиях цифровизации транспортной отрасли компании должны предоставлять клиентам возможность решать подобные вопросы онлайн. По его мнению, это не только сделает услуги удобнее, но и поможет гражданам лучше защищать свои права.