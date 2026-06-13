Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, как будет развиваться туризм в городе

Санкт-Петербург планирует в этом году перекрыть собственный рекорд туристического потока и стремится стать более привлекательным для иностранных гостей. В разгар туристического сезона губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал ТАСС о новых объектах туристской географии в городе и гостеприимстве петербургских ресторанов

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— Александр Дмитриевич, в Петербурге время белых ночей — пик туристического сезона. Вы говорили о планах увеличить турпоток в этом году еще на 5% после рекордного 2025 года, когда город принял 12,5 млн гостей. За счет чего будет обеспечен рост? Что нового город предложит туристам в этом году?

— Город уже готовится к приему новых гостей. Расширяем линейку предложений. Вводим новые объекты туристской географии — так, осенью откроем после реставрации Уткину дачу с экспозицией Музея городской скульптуры. Созданный по инициативе президента музейно-рекреационный кластер Кронштадта уже вышел на уровень 5 млн посещений в год — еще до завершения реставрации трех первых фортов. Следующий объект такого масштаба — всесезонный федеральный курорт "Санкт-Петербург Марина" в Горской. Кроме самой крупной в Европе стоянки яхт и Академии парусного спорта, там появятся и другие центры притяжения. А также порядка 7 тыс. мест номерного фонда в новых отелях.

Создаем новые межрегиональные маршруты со стартом из Петербурга. Недавно совместно с Русской Православной Церковью договорились о реализации межрегионального историко-культурного и туристского проекта "Великий русский северный путь". Он объединит 12 регионов России в статусе первого национального туристического маршрута протяженностью более 5 тыс. км.

— Сказываются ли перебои с интернетом на туристической сфере, где очень многое завязано на электронные сервисы — от бронирования отелей, покупки билетов в музеи до оплаты картой в кафе, построения электронных маршрутов, использования электронного переводчика? Планируется ли принимать дополнительные меры для "подстраховки" туристов, чтобы они не оказались в безвыходной ситуации при ограничениях связи в целях безопасности?

— Такие меры уже принимаются. В павильонах Городского туристско-информационного бюро гостям расскажут о работе транспорта, дадут бумажные карты и путеводители, просто сориентируют. Сотрудники мобильной информационной службы Ask Me также раздают карты гражданам и отвечают на вопросы. Работает городской контакт-центр, куда можно также позвонить с вопросами, а нашим соотечественникам — написать в чат-бот в МАХ.

Мы также отправили заявку, чтобы городской туристский портал Visit Petersburg вошел в так называемый "белый список" и работал даже с ограниченным интернетом. К услугам гостей — общегородская сеть бесплатного Wi-Fi SPB_FREE. Она доступна круглосуточно в популярных общественных местах, парках, библиотеках, МФЦ и у вестибюлей метро.

— Петербург позиционирует себя как столица гастрономического туризма. Сохраняется ли тренд на открытие новых ресторанов? Заведения какого ценового сегмента представлены в городе больше всего, и на что делается ставка?

— Петербург фактически уже является уникальным гастрономическим феноменом и самой настоящей столицей гастрономического туризма. За последние 5 лет оборот общепита Петербурга увеличился в 4 раза, несмотря на сложнейшие вызовы. В одном только 2025 году он вырос на 12% в сопоставимых ценах. Сегодня наш город занимает в России второе место по обороту в сфере общественного питания. И безоговорочно лидирует по обеспеченности посадочными местами в заведениях общепита — 110 единиц на 1000 жителей. У нас насчитывается порядка 10 тыс. предприятий общественного питания.

В 2025 году открылось более 200 новых заведений. Тренд сохраняется и в текущем году практически во всех форматах — от небольших кофеен и баров до крупных ресторанных проектов. Гастрономия становится неотъемлемой частью туристического бренда Петербурга, способствует формированию его уникального имиджа, привлекает путешественников-гурманов. Они специально приезжают к определенному шеф-повару попробовать его блюда, как ценители оперы приезжают к нам в Мариинку или Михайловский театр на партию конкретного исполнителя. Зачастую сами повара из других регионов являются такими туристами в поисках новых идей. В целом, судя по отзывам, в 2025 году порядка 2,4 млн наших гостей приезжали на берега Невы, в том числе, с гастрономическими целями.

— Какие задачи город ставит перед общепитом с учетом растущего турпотока?

— Те же, что и у всей страны. Продвижение русской кухни, отечественных продуктов питания и напитков, как в заведениях общепита, так и на городских мероприятиях. Также важной задачей установлено увеличение потребления населением рыбной продукции. Повышенное внимание уделяется развитию петербургской кухни как части культурного кода региона. Например, все больше ресторанов принимают участие в нашем ежегодном фестивале "Петербургский завтрак". Многие заведения делают акцент на локальных продуктах, возрождают исторические рецепты и предлагают гостям блюда, отражающие гастрономические традиции Петербурга.

Для нас гастрономия — это полноценная и перспективная креативная индустрия. Она сочетает в себе культурный код, традиции, инновации в производстве и сервисе, художественное оформление, создание уникальных впечатлений. Город на этом рынке смещает фокус внимания с простого количества заведений на их качество, концептуальность и эффективность. Общее требование — высокий уровень гостеприимства, соответствующий статусу Петербурга, внедрение современных стандартов обслуживания.

Важной задачей становится адаптация меню под интересы новых иностранных гостей. Учитываем и общий для всех мегаполисов спрос на развитие заведений быстрого питания и качественную уличную кухню. В начале мая наш высокий туристический сезон открыли Рыбный и Гастрономический фестивали с акцентом на русскую кухню. Гастрономическая составляющая появилась и у фестиваля "Паруса Кронштадта", включенного в программу Фестиваля культуры ПМЭФ-2026 "Петербургские сезоны".

— Гастрономические путешествия, разумеется, лишь часть программы посещения Петербурга. Туристам интересны достопримечательности, в том числе новые. Вы недавно заявили о поддержке со стороны городского правительства строительства новых небоскребов в Лахте. Когда можно ожидать начала и завершения строительства этих гигантов?

— Этот важнейший проект во многом определит будущее Петербурга. Он отвечает нашей логике развития города как мегаполиса XXI века. Мы получим настоящий деловой район с новыми рабочими местами, деловыми пространствами, культурными, спортивными и общественными зонами. Это серьезный вклад в экономику города. Новые, очень серьезные возможности для крупного бизнеса в Северной столице.

Башня "Лахта центра", самое высокое здание Европы, уже стала одним из символов нашего города, новым объектом туристской географии. На ПМЭФ-2024 было подписано соглашение о строительстве двух новых доминант по соседству. Проект был представлен Президенту России. В наших Правилах землепользования и застройки в Лахте предусмотрена общественно-деловая зона уникальных объектов высотой не менее 300 м. Городом учтены и совместно с инвестором проработаны параметры разрешенного строительства.

В начале мая 2026 года для многофункциональных комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3" утвержден проект планировки с проектом межевания территории. Также утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения. Согласованы схемы подключения новых башен "Лахта Центра" к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. Город предоставил инвестору земельный участок под строительство Энергоцентра с газовой котельной, центральным тепловым пунктом, хладоцентром. Согласован архитектурно-градостроительный облик этого объекта.

— Чем будут удивлять туристов существующие музеи, как обстоят дела с пополнением коллекций? В 2025 году на эти цели из бюджета вы выделили 100 млн рублей, обещали сделать субсидию ежегодной. Что удалось приобрести на эти средства? Планируется ли в дальнейшем сохранить эту статью расхода?

— Еще в 2024 году Правительство города поддержало инициативу музейного сообщества o пополнении фондов петербургских музеев из регионального бюджета. Тогда Гатчинскому музею-заповеднику были необходимы подлинные китайские вазы XVII-XVIII веков для восстановления уникальной Китайской галереи, пострадавшей в годы войны. Музею Анны Ахматовой — вторая часть архива Бродских, а Музею театрального и музыкального искусства — эскизы Бенуа и нотный автограф Рубинштейна.

В 2025 году мы пошли еще дальше и ввели целевую субсидию на восполнение утраченных коллекций и пополнение музейных фондов. Общая сумма составила 100 млн рублей. На эти средства закуплено 1926 произведений и предметов искусства для 11 учреждений, подведомственных городу. Самая большая заявка была у Литературного музея "ХХ век" — для него удалось приобрести целиком собрание вещей и личного архива (500 предметов) Виталия Бианки — писателя, на чьих книгах выросли все юные любители природы. Мемориальная экспозиция уже представлена в новом пространстве музея в Ледовом дворце.

Другой значительный по объему архив — документы известного театрального художника Александра Рыкова, соратника режиссера Всеволода Мейерхольда, приобрела Театральная библиотека. Большую коллекцию — из 145 цитр (струнных щипковых музыкальных инструментов) — получил Музей театрального и музыкального искусства. Также он пополнил собрание Музея-квартиры актеров Самойловых мемориальными вещами XIX века.

Из других интересных экспонатов стоит отметить покупку для ГМЗ "Гатчина" антикварной мебели с французским столиком XVIII века для игры в трик-трак, а также портретов императорской семьи. Эти предметы сразу нашли свое место в отреставрированных залах Гатчинского дворца. Также благодаря субсидии свои коллекции пополнили Елагиноостровский дворец, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, "Манеж", музей "Разночинный Петербург". Музеи заранее планируют свои приобретения, порой годами ищут нужные предметы на аукционах или в частных собраниях, ведут переговоры с владельцами и наследниками. В этом году Петербург поддержит такие закупки.