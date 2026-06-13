Сочинский нацпарк установил пункты оплаты на границах крупных горных курортов
Введение дополнительных сборов на популярных туристических маршрутах Краснодарского края вызвало массовое недовольство среди любителей активного отдыха. Путешественникам приходится повторно оплачивать доступ к природным достопримечательностям после покупки дорогостоящих билетов на подъемники.
Руководство Сочинского национального парка развернуло сеть стационарных контрольно-пропускных пунктов на границах горнолыжных комплексов «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Представители природоохранного ведомства пояснили, что все денежные средства от продажи стандартных ски-пассов уходят напрямую в федеральное агентство Росимущество. По этой причине администрация заповедника была вынуждена утвердить отдельный тариф для финансирования собственной инфраструктуры, который не интегрирован в коммерческие услуги частных курортов.
Возмущенные посетители отмечают, что текущая стоимость посещения лесных зон существенно выросла, а единый прогулочный билет больше не гарантирует свободный проход к горным тропам.
В ответ на жалобы отдыхающих специалисты нацпарка объявили о разработке компромиссного решения для оптимизации платежной системы. Соответствующий пакет предложений по упрощению процедур контроля уже направлен на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.