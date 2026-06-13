Цены на отели и квартиры во Владивостоке взлетели до астрономических отметок

Приморский край полностью забронирован до сентября – туристический спрос побил все рекорды еще до начала высокого сезона. В период Восточного экономического форума цены на жилье во Владивостоке взлетели до астрономических отметок.

«Если по номерному фонду смотреть, то уже до сентября у нас забронированы все средства размещения – мы говорим про туристические поездки, не про Восточный экономический форум», – сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Как пишет Vl.ru, на июль и август варианты размещения еще есть, однако выбор невелик – около 1200 предложений на середину лета. Двухместный номер с 13 по 19 июля обойдется в сумму от 18–20 тысяч рублей в хостеле и до 416 тысяч в пятизвездочном отеле. К концу августа предложений остается уже менее 600.

Настоящий ценовой шок ждет желающих приехать на ВЭФ в начале сентября: съемная квартира на Луговой на неделю – 2,1 млн рублей при обычной цене 3900–4900 рублей в сутки, апартаменты на Арсеньева – 1,6 миллиона, пентхаус на Тигровой – около 700 тысяч. Звездные отели в этот период недоступны в принципе – они заранее выкуплены под участников форума. После ВЭФ рынок быстро возвращается в норму.