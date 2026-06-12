«Квест на выносливость». Россиянка рассказала о последствиях отмененного рейса

Рейс из Сочи в Ярославль отменили из-за временных ограничений на полеты в аэропорту Туношна. В результате туристам пришлось самостоятельно искать способы добраться домой. О пройденном «квесте на выносливость» рассказала редакции пассажирка Анастасия.

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Семья с двумя детьми, один из которых инвалид, должна была вылететь из Сочи в Ярославль 10 июня в 00:05 рейсом А4 5015 авиакомпании «Азимут». До приезда в аэропорт уведомлений о переносе рейса не поступало.

«Примерно за 45 минут до вылета начались переносы. Время несколько раз сдвигали, а около половины третьего ночи рейс просто исчез с табло», – говорит Анастасия.

Через какое время о снятии вылета пассажирам сообщила сотрудница аэропорта. На горячей линии авиакомпании эту информацию подтвердили.

«Сказали, не ждите, аэропорт в Ярославле закрыт, а что делать – думайте сами, деньги мы вам вернем».

По данным Росавиации, в ночь с 9 на 10 июня в аэропорту Туношна действовали временные ограничения на полеты. Поэтому самолет в принципе не мог вылететь, и авиакомпания отменила рейс.

Семья Анастасии собиралась как можно быстрее вернуться в Ярославль, где на парковке аэропорта оставался автомобиль.

«Мы должны были забрать машину до 21:30, так как ехали еще дальше – в Ивановскую область».

В результате пассажиры купили билеты на рейс Сочи – Москва авиакомпании «Победа», доехали от Шереметьево до Щелковского автовокзала, а оттуда добирались до Ярославля автобусом.

«Оказались в Туношне только в 9 вечера. Получился настоящий квест на выносливость», – говорит туристка.

Она недоумевает:

«Почему перевозчик не мог заранее проинформировать пассажиров о снятии вылета?»

Редакция направила запрос в авиакомпанию «Азимут», к моменту публикации ответ не поступил.