Горы вместо пляжа: почему Адыгея отбирает туристов у Сочи

Горная республика на юге России стремительно превращается в главную туристическую сенсацию: турпоток в Адыгею в 2025 году превысил миллион человек, увеличившись на 20%, а в пик сезона отели забиты на 85%. Если раньше регион рассматривали лишь как место для коротких вылазок, то сегодня сюда целенаправленно едут из Москвы и Петербурга, чтобы неделю жить в глэмпинге или среди альпийских лугов за 35–40 тыс. рублей всей семьей.

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Пока Черноморское побережье бьется за туриста, у него неожиданно появился конкурент из гор. Республика Адыгея, где нет ни раскрученных пляжей, ни громких аквапарков, по итогам 2025 года приняла больше миллиона гостей — на 20% больше, чем годом ранее, а в пик новогодних праздников загрузка объектов размещения достигала 85%, и бронировать жилье здесь стали за 2–3 месяца до поездки.

Ключевая перемена — в географии и мотивации гостей. Раньше в Адыгею на день-другой заезжали преимущественно жители Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья. Теперь республика становится самостоятельной целью для путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Поволжья и Урала. И едут они не на пару дней, а всерьез: доля туристов, отдыхающих здесь от недели до двух, в 2025 году удвоилась. Основная аудитория, по данным аналитиков, — дети и подростки до 17 лет, а также люди среднего возраста от 35 до 44 лет. При этом 73% молодежного турпотока в регион составляют зумеры (18–25 лет), которых привлекают контрастные горные пейзажи и возможность создавать визуальный контент для соцсетей.

Средний бюджет отдыха тоже удивляет: недельное размещение семьи из четырех человек с питанием обходится примерно в 35–40 тыс. рублей, а ночь в гостевом доме можно найти от 1,5 тыс. рублей на двоих. Для сравнения: стоимость тура на черноморское побережье в 2026 году для семьи из двух взрослых только с завтраками в отеле 3–4 звезды стартует от 30–35 тыс. рублей на неделю, а с учетом перелета и полноценного трехразового питания легко превышает 50–60 тыс. рублей.

Власти видят в туризме не сезонное приложение к экономике, а ее полноценную основу. В 2025 году в республике впервые ввели туристический налог — за первый год он принес в муниципальные бюджеты 27 млн рублей. С 2026 года его ставку повысили на 1%, а с сентября Адыгея присоединится к федеральному эксперименту по регулированию гостевых домов.

Трансформация туристического облика региона подкрепляется мегапроектами: всесезонный экокурорт «Лагонаки» общей стоимостью 35 млрд рублей предполагает строительство 2,5–3 тыс. гостиничных номеров, 36 км горнолыжных трасс и 13 канатных дорог с ежегодной посещаемостью до 500 тыс. человек. 85% его инфраструктуры будет вынесено за пределы заповедника. Ключевой транспортный проект — строительство автодороги Гузерипль – Плато Лаго-Наки, которая обеспечит удобный доступ к главным природным достопримечательностям.

ВЭБ.РФ прогнозирует: к 2030 году турпоток в Адыгею может вырасти в 2,3 раза и превысить миллион человек. Вклад туризма в валовой региональный продукт республики (сейчас 5% против 2,9% в среднем по России) планируют нарастить до 10,6 млрд рублей, а номерной фонд увеличить с 3,5 тыс. до 5,3 тыс. мест. Пока же свободные места на август уже разбирают: Адыгея перестает быть альтернативой черноморским курортам и сама превращается в главную точку на туристической карте страны.