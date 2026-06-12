В разгар летнего сезона Анапа оказалась в центре экологического скандала. Туристы массово публикуют видео, на которых после контакта с водой и песком на теле и одежде остаются чёрные маслянистые следы, напоминающие мазут. Местные власти, однако, продолжают утверждать, что пляжи безопасны и готовы к приёму отдыхающих. В чём причина расхождения — в репортаже.

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Пользователи соцсетей в первые дни июня 2026 года начали активно делиться снимками и видео с анапских пляжей. На кадрах — ступни, ладони и купальники, покрытые тёмными, маслянистыми разводами.

«Мазута нет, — иронично подписывают одни, вытирая чёрные пятна салфетками. — Но что-то чёрное липнет к ногам», — комментируют другие, пытаясь оттереть загрязнения.

География жалоб охватывает Витязево, Джемете и пляжи в районе парк-отеля «Лазурный Берег».

Незадолго до этого глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью изданию «Гипорт» заявил, что появление мазута на берегу — «не что-то из ряда вон выходящее» и подобные инциденты фиксировались десятилетиями. Губернатор также отметил, что массовых жалоб от туристов не поступало, а если бы проблемы были серьёзными, отдыхающие «моментально растрезвонили бы об этом на весь интернет».

Вопреки заявлениям чиновника, соцсети буквально кипят от возмущения. Комментаторы высмеивают философию «мазута не существует, пока на него закрыть глаза» и призывают не верить официальным отчётам. Один из туристов, отдыхающий в Витязево, публикует видео, где чёрная вода у берега оставляет маслянистые следы на руках: «Это не грязь, это нефтепродукты», — утверждает он.

Между тем учёные уже бьют тревогу. Институт океанологии РАН зафиксировал целые пласты мазута в районе Джемете, а также загрязнённых моллюсков и ракообразных. Экологи ранее оценивали площадь нефтяного пятна в Чёрном море более чем в 200 квадратных километров, а общий объём выброса — в 300–350 тонн. Часть загрязнения сместилась в сторону заповедника Утриш, поставив под угрозу его уникальную экосистему.

Врачи предупреждают: даже если пляж выглядит чистым, микрочастицы нефтепродуктов могут вызывать аллергические реакции, дерматиты и даже отравления при случайном заглатывании воды. Особенно уязвимы дети.

Тем не менее 49 пляжей Анапы уже получили разрешение на открытие. Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды не выявили превышений. Оставшиеся 18 пляжей, по словам вице-премьера Савельева, пройдут экспертизу к 15 июня.

Разрыв между реальными свидетельствами тысяч отдыхающих и официальными данными ведомств остаётся главным противоречием этого курортного сезона. Пока чиновники готовят документы, купальщики продолжают собирать «чёрный урожай» с берега.

Ранее в РСТ зафиксировали падение спроса на летний отдых в России впервые за два года.

АТОР: авиаперевозки и разлив мазута стали причинами провала летнего сезона в Сочи.