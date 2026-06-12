Маршрут «Россия Льва Толстого» расширился

Рязанская область присоединилась к межрегиональному автомаршруту «Россия Льва Толстого», приуроченному к 200-летию со дня рождения писателя. Соглашение заключили между собой шесть регионов, включая Московскую, Тульскую и Орловскую области, сообщает комитет инвестиций и туризма региона.

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Договор о сотрудничестве в рамках проекта подписан профильными ведомствами Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Маршрут объединит места, связанные с жизнью, наследием и творчеством Льва Толстого.

Для Рязанской области ключевой точкой станет Константиново — родина Сергея Есенина. Как пояснили в комитете, связь с Толстым прослеживается через тот факт, что внучка писателя была женой поэта. Кроме того, маршрут опирается на общие литературные образы, семейные ценности и русскую самобытность.

Проект рассчитан прежде всего на автотуристов, включая любителей путешествий на выходные и семейного отдыха. Организаторы также ожидают интерес со стороны иностранных поклонников творчества русского классика с мировым именем.

Участники соглашения намерены совместно привлекать краеведов, аккредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также проводить совместные исследования и мероприятия.

«Маршрут будет востребован автотуристами, в том числе для туризма выходного дня, семейного отдыха и привлекателен для иностранных поклонников творчества писателя с мировым именем», — цитирует комитет и. о. председателя ведомства Марию Лазареву.

Ранее «ФедералПресс» писал, что «Россети» направят 2,6 млрд рублей на модернизацию электросетей Рязанской области.