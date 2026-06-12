Идеи для выходных: интересные места для отдыха в Подмосковье

Не всегда получается вырваться в длинный отпуск или улететь куда-нибудь далеко. Но это не значит, что отдых нужно откладывать. В Подмосковье и рядом есть места, где можно сменить картинку, провести выходные всей семьей, погулять, отдохнуть на природе и набраться впечатлений без долгой дороги.

Первый вариант — арт-парк «Никола-Ленивец». Это огромное пространство под открытым небом с десятками необычных арт-объектов. Здесь можно увидеть «Городище», «Вселенский разум» и еще множество масштабных инсталляций. Территория большая, поэтому многие берут велосипеды или отправляются на прогулки верхом. А если хочется полностью переключиться от города — можно остаться с ночевкой и провести здесь целый уикенд, отмечает канал «Путешествия, туризм, наука».

Где находится: Калужская область, деревня Звизжи.

Стоимость: вход — 400 рублей.

Режим работы: круглосуточно.

Еще одно необычное место — киногород «Пилигрим-Порто». Это декорации целого города, стилизованные под XVII век. Локацию строили для съемок сериала, а сейчас сюда приезжают гулять, фотографироваться и отдыхать всей семьей. Детям обычно нравится атмосфера приключений, а взрослые ценят возможность устроить пикник и провести день не совсем обычно.

Где находится: Московская область, городской округ Солнечногорск, поселок санатория «Мцыри».

Стоимость: взрослый билет — 200 рублей, детский — 100 рублей.

Режим работы: с 10:00 до 19:00.

Если хочется совместить прогулку и немного истории, стоит съездить в Коломну. Главная точка здесь — Коломенский кремль, построенный еще в XVI веке. На территории работают музей и церковь, а по крепостным стенам можно пройтись вместе с экскурсией. Заодно стоит оставить время на прогулку по городу и попробовать местные калачи и знаменитую пастилу.

Где находится: Коломна, улица Лажечникова, 5.

Стоимость экскурсии — 500 рублей.

Режим работы: территория доступна круглосуточно.

Тем, кому хочется необычных пейзажей, подойдут песчаные дюны и озеро в Сычево. Когда-то здесь работал завод, а теперь остались песчаные рельефы и появились водоемы. Летом сюда приезжают за атмосферными фото, прогулками, пикниками и катанием на квадроциклах. Место легко может удивить — кажется, будто оказался совсем не в Подмосковье.

Где находится: Волоколамский городской округ Московской области, рабочий поселок Сычево.

Стоимость: бесплатно.

Режим работы: круглосуточно.

И еще один вариант для спокойного отдыха — музей-заповедник «Мелихово». Здесь жил и работал Антон Павлович Чехов, принимал пациентов и писал свои произведения. Сейчас в доме открыт музей, восстановлены интерьеры, а для гостей проводят экскурсии, спектакли и разные тематические мероприятия.

Где находится: Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово.

Стоимость: билет в музей — 250 рублей, экскурсия — 500 рублей.

Режим работы: с 10:00 до 17:00.

Иногда для хороших выходных достаточно пары часов дороги — и ощущение маленького путешествия уже появляется.

Ранее «ГлагоL» рассказал о Суздали. Именно с этого маленького городка началась история Золотого кольца России.