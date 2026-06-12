В России разработают ГОСТ на автомобильный туризм

Национальный стандарт (ГОСТ) на автомобильный туризм будет разработан в России. Об этом сообщил заместитель директора центра развития туристических проектов ЦСР Константин Хатковский в ходе международного туристического форума "Путешествуй".

"Очень большая работа сейчас ведется по развитию автомобильного туризма. Было принято решение о том, что должен быть создан такой ГОСТ. Какие цели мы ставим перед собой? Первое - нужно договориться об общих принципах организации автопутешествий и развития автомобильного туризма. Второе - дать определение ключевым позициям: что такое автотуризм, кто такой автотурист, что такое автомобильные туристические маршруты", - сказал он.

Согласно презентации, которую представил Хатковский, в ГОСТ планируется включить рекомендации для автотуристов, в частности - иметь в автомобиле аптечку и знать расположение медучреждений по маршруту, проезжать не более 600 км за 8 часов пути и делать остановки каждые два-три часа, иметь средства навигации. В документ планируется включить рекомендации для организаторов автопутешествий и требования к автомобильным турмаршрутам. В частности, на таких маршрутах не менее 85% дорог должны быть в нормативном состоянии, многофункциональные зоны располагаться не реже чем через каждые 100 км, а санитарные зоны - через каждые 25 км. Должна быть обеспечена навигация, стабильная мобильная связь и интернет, средства размещения и объекты питания.

"Мы в своей работе очень большое внимание уделили работе с профессиональным сообществом, с общественными организациями, которые представляют автомобильных туристов. Провели целый ряд согласительных совещаний, постарались учесть позиции, которые были озвучены. Мы уверены, что этот ГОСТ действительно будет народным и сгенерированным отраслью", - объяснил Хатковский.

Туристический форум "Путешествуй" проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. ТАСС - информационный партнер мероприятия.