Названы самые популярные у туристов в праздники города России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород лидируют по бронированию жилья посуточно в июньские праздники. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород стали самыми популярными городами для поездок у россиян на июньские праздники", - говорится в материалах.

Кроме того, в топ-10 вошли Казань, Калининград, Краснодар, Ярославль, Кисловодск, Екатеринбург и Новосибирск. Сильнее всего за год спрос вырос на Краснодар (+15%), и Новосибирск (+10%).

На праздники у россиян также традиционно популярен Минск, рассказал ТАСС директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.