Раскрыты траты туристов на отдых в России во время июньских выходных

Компания россиян отдала за две ночи в курортной гостинице в Плесе в Ивановской области 298 тысяч рублей. Самые дорогие отельные заказы во время июньских длинных выходных раскрыл сервис OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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На втором месте по тратам оказалось бронирование в петербургском пятизвездочном отеле — двое отдыхающих проведут там три ночи, это обошлось им в 230 тысяч рублей. На третьей строчке расположилась Казань, где три туриста выкупили три ночи в гостинице «пять звезд» за 137 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пара россиян отдала за римские каникулы на майских праздниках чуть более 3,4 миллиона рублей. Эксперты выяснили, что вся сумма ушла на девятидневное проживание в пятизвездочном отеле в Риме, Италия, с завтраками.