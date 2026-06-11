Туристка требует компенсаций за «вымогательство селфи с паспортом»

В редакцию TourDom.ru обратилась туристка, которая посчитала крайне странными и даже противозаконными действия владельца апартаментов, которые она забронировала для поездки в Казань. Через «Островок» она оплатила проживание в Happy Nobel за 7,5 тыс. руб. на двое суток. Впоследствии ей написал владелец объекта через сторонний сервис с обязательным требованием для заселения:

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«Человек начал вымогать селфи с паспортом, чего не было указано в условиях при бронировании. Это прямое нарушение ФЗ-152 и ст. 16 ЗоЗПП. Я не захотела передавать свои биометрические данные и фото паспорта третьим лицам через сомнительные сервисы. Заселиться без выполнения этого незаконного условия мне не удалось. Я попросила вернуть деньги через поддержку сервиса, но мне в этом изначально отказали».

Как пояснили журналисту TourDom.ru в компании «Островок», в апартаментах, которые выбрала туристка, предусмотрен бесконтактный заезд:

«Требование предъявить документ при заселении является стандартной практикой для объектов, работающих по такому формату. До оплаты бронирования на странице апартаментов была опубликована информация об этом. Она же была продублирована в ваучере, который получила гостья».

Представители «Островка» подчеркнули, что конкретный порядок верификации гостей и используемые для этого инструменты определяются самим объектом размещения. Сервис не является участником этого процесса и не определяет порядок такой проверки.

Несмотря на то что проживание было оформлено по невозвратному тарифу, агрегатор пошел навстречу и вернул деньги, потраченные на бронирование, но на это потребовалось время:

«Решению о возврате средств предшествовали переговоры с объектом размещения, поскольку ситуация выходит за рамки стандартной практики».

Тем не менее туристка считает, что этого недостаточно, и хочет от сервиса возмещения «убытков и морального вреда за 2 дня ада с чемоданами в чужом городе». Пока что она ограничивается письменными заявлениями на сей счет.