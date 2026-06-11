Под Тюменью построят термальный курорт за 89 млрд рублей

В Тюменской области планируют реализовать один из крупнейших туристических проектов региона — масштабный термальный курорт стоимостью около 89 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Тюмень 1».

Комплекс разместится в 40 км от Тюмени на территории 236 гектаров и сможет принимать более миллиона туристов в год. Проект включает термальный развлекательный центр «Древнее море», тематический парк с иммерсивным аквариумом, торговую галерею с ресторанами, крытые спортивные комплексы, двухуровневый тоннель со всесезонным лыжно-биатлонным комплексом, научно-исследовательское пространство и гостиницы общей вместимостью около 3000 номеров.

Первые объекты (термальная деревня, санатории и гостиницы) планируется открыть к 2031 году. Полностью проект должен быть завершён к 2035 году. Финансирование предполагается за счёт инвесторов регионального и федерального уровней. Сейчас идёт подготовка архитектурно-градостроительной концепции.

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