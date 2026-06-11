Лучшие пляжи Москвы: где можно купаться и загорать

Не только бассейны под открытым небом, но и пляжный отдых доступен жителям Москвы. Роспотребнадзор проверил пляжи и водоемы в черте столицы и выявил, где можно купаться этим летом. Обзор самых популярных у москвичей мест пляжного отдыха в 2026 году — в материале «Ленты.ру».

Где в Москве безопасно купаться в 2026 году

Роспотребнадзор обнародовал список из семи зон отдыха в Москве, где в 2026 году можно не только загорать, но и купаться. В него вошли:

Белое озеро; Школьное озеро; «Серебряный бор-2»; «Серебряный бор-3»; Путяевский пруд №1; Большой городской пруд; Пионерский пруд.

Роспотребнадзор Москвы в течение лета следит за качеством воды в столичных зонах отдыха и регулярно обновляет информацию о водоемах, где можно и нельзя купаться. Ведомство публикует актуальную информацию на официальном сайте

Пляж на Белом озере

Адрес: Москва, ВАО, улица Заозерная, 2–6 Вход: бесплатный

Globallookpress.com

Одно из самых популярных мест отдыха жителей ВАО и ЮВАО — пляж у Белого озера. Особенность водоема — бьющие ключи, из-за них вода прогревается неравномерно. Но при этом пруд довольно чистый, а вход в воду плавный и долгий, что привлекает отдыхающих с детьми.

Пляж оборудован зонами для переодевания и туалетами. Если надоест лежать на песке, можно поиграть в настольный теннис или футбол в организованных спортивных зонах. Удобно отдыхать компанией: есть бесплатные пикниковые зоны и места для жарки шашлыка.

За безопасностью отдыхающих следят спасатели, кроме того, на пляже установлены камеры видеонаблюдения.

Пляж на Школьном озере

Адрес: Зеленоград, микрорайон №10, Панфиловский парк Вход: бесплатный

Лента.ру

Школьное озеро в Зеленоградском административном округе Москвы несмотря на свои небольшие размеры пользуется большой популярностью среди москвичей и гостей столицы. В 2025 году пляж открыли после реконструкции: здесь почистили от ила водоем, расширили пляжную зону и добавили песка, поставили новые навесы, шезлонги и раздевалки, обновили дорожки.

В этом сезоне озеро открыто для купания и водных активностей. Там регулярно проводятся соревнования по футболу, волейболу, бадминтону. Отдыхающие могут сами поиграть в волейбол на оборудованных площадках или в настольный теннис, покачаться на качелях или просто устроить пикник.

Пляжи «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3»

Адреса: Москва, СЗАО, Таманская улица, вл. 46, стр. 1 и Таманская улица, вл. 111 Вход: бесплатный

Лента.ру

Пляжи «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» расположены в одноименном столичном парке. Здесь есть бесплатные шезлонги, установлены навесы, оборудованы кабинки для переодевания и туалеты. За безопасностью следят спасатели.

Для детей есть игровые площадки. Также в Серебряном бору можно взять напрокат сап или поиграть в волейбол в оборудованной зоне. Перекусить на пляже можно жареной кукурузой. На обоих пляжах открыты новые бассейны, но искупаться в них можно за отдельную плату.

Большой городской пруд

Адрес: Зеленоград, Центральный проспект Вход: бесплатный

Лента.ру

Зеленоградский Большой городской пруд находится в пойме реки Сходни, в 2026 году его открыли после реконструкции. На территории водоема есть все для летнего отдыха: приятный травяной пляж, шезлонги, кабинки для переодевания, туалеты. Есть игровая площадка для детей, а также зоны, где можно поиграть в волейбол, теннис и бильярд. Работает прокат лодок, сапов, катамаранов.

Путяевский пруд

Адрес: Москва, ВАО, парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 Вход: бесплатный

РИА Новости

Путяевский пляж расположен в парке «Сокольники», на берегу соединенных между собой шести прудов. Зона отдыха оснащена раздевалками, туалетом, скамейками, лежаками, душем и навесами, есть комната матери и ребенка. Отдыхающие могут расположиться как на поляне поодаль от водоема, так и на песчаном побережье рядом с водой. Зона купания ограничена буйками, за безопасностью посетителей с вышки наблюдают спасатели. Для самых маленьких отдыхающих есть детские площадки, а в воде оборудован «лягушатник». Глубина самого пруд в центре достигает всего 2,5 метра.

Пионерский пруд

Адрес: Москва, ЦАО, Центральный парк имени Горького, улица Крымский Вал, 9 Вход: платный

РИА Новости

Пляжная локация расположена в парке Горького и оборудована современной системой очистки воды. Для отдыхающих оборудованы деревянный настил с шезлонгами, четыре крытых павильона с раздевалками, душевыми кабинками и туалетами. Желающие могут перекусить в кафе с террасой. Для детей открыта площадка с качелями, горками и всевозможными лазалками, а рядом обустроена еще одна площадка с шезлонгами — для родителей. На пляже установлены 25 камер видеонаблюдения, работает спасательная вышка.

Вход на пляж Пионерского пруда платный. Билет для взрослых стоит 1000 — 3000 рублей, для детей 500 — 1500 рублей в зависимости от дня недели и времени посещения. Для покупки билета при себе необходимо иметь удостоверяющие личность документы

Где в Москве купаться запрещено

Не все московские пляжи с организованным купанием перед летним сезоном получают одобрение от Роспотребнадзора. В 2026 году, по данным на начало июня, ведомство из-за неудовлетворительного качества воды и песка запретило купаться на трех пляжах.

Пляж «Левобережный»

Адрес: Москва, САО, Левобережная улица, 10 Вход: бесплатный

«Левобережный» — востребованное место летнего отдыха на севере Москвы. Находится на территории одноименного парка, богатого соснами. Зона для отдыха на лежаках здесь довольно узкая, у входа в воду много травы, несмотря на то что сам пляж песчаный. Зато есть аренда шезлонгов, кабинки для переодевания и туалеты. Отдыхающих привлекает множество площадок для игр и спорта и велодорожки. За безопасностью следят спасатели.

Пляж «Тропарево»

Адрес: Москва, ЮЗАО, улица Академика Виноградова, 12 Вход: бесплатный

Пляж «Тропарево» находится на юго-востоке Москвы, на территории парка с тем же названием. Вход на пляж бесплатный, шезлонги тоже, но их количество ограничено — в час пик занять свободный будет сложно. На территории есть также спортивные и детские площадки, но за пребывание на них придется заплатить.

Адрес: Москва, САО, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53 Вход: бесплатный

Пляж «Динамо» на левом берегу Химкинского водохранилища в начале летнего сезона 2026 года был включен в список пригодных для купания мест. Но уже 7 июня Роспотребнадзор после очередных проб запретил там купаться. Однако у посетителей осталась возможность позагорать и отдохнуть на побережье водоема.

Пляж «Динамо» отличается живописным видом на яхт-клуб, а также чистым, почти белым, песком. Есть возможности и для активного отдыха, например, обустроены зоны для игр в волейбол и футбол.

Также в столице есть еще более ВДНХ, Дунькин пруд. Купаться здесь тоже нельзя, но для летних прогулок и посиделок с друзьями эти места вполне подходят.