РЖД увеличат вместимость новых вагонов СВ

РЖД представили новый СВ габарита Т, который разрабатывают вместе с «Трансмашхолдингом». Он станет просторнее нынешних составов и сможет перевозить больше пассажиров, сообщили в пресс-службе компании.

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Новый вагон будет на 73 см длиннее и на 28 см шире стандартного. Благодаря этому количество мест увеличится на 11%. Вырастет и длина спальных полок – до 2 м, что на 16 см больше привычного размера.

Для пассажиров оборудуют отдельную душевую, добавят больше мест для багажа и установят индивидуальные подлокотники. Такие решения должны сделать длительные поездки комфортнее.

На Петербургском международном экономическом форуме представили четыре варианта оформления интерьера будущего вагона. Лидером голосования стал дизайн в темно-синих тонах – его поддержали 45% участников опроса.