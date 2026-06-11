Сочи с начала года принял почти 2,6 миллиона туристов

С начала 2026 года Сочи принял около 2,6 млн туристов. Одновременно на курорте сейчас отдыхает порядка 135 тыс. человек, а средняя заполняемость гостиниц и других объектов размещения достигает 76%. Об этом рассказали в местной администрации.

© tourdom.ru

С началом летнего сезона в городе усилили меры безопасности. В местах, не предназначенных для купания, установили более 380 предупреждающих табличек, а на популярных туристических территориях увеличили число полицейских патрулей и открыли дополнительные сезонные посты.

Любителям прогулок и походов в горах напоминают о необходимости заранее сообщать о своих маршрутах в подразделения МЧС. Это помогает спасателям быстрее реагировать в случае непредвиденных ситуаций.

Также на курорте продолжают бороться с незаконными услугами для туристов, в том числе с использованием экзотических животных для фотосессий. Кроме того, правоохранительные органы проводят проверки заведений общественного питания на соблюдение действующих правил и требований.