В Анапе откроют 49 пляжей после проверки Роспотребнадзора

В Анапе продолжается подготовка к летнему сезону после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе. На заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виталия Савельева рассказали, что разрешение на работу получили 49 пляжей.

© tourdom.ru

Еще 18 пляжных территорий находятся на стадии экспертизы и ожидают заключения специалистов.

Сейчас на побережье продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на участках, которые ранее пострадали от загрязнения мазутом. Все работы проходят под контролем Роспотребнадзора.

Одновременно специалисты продолжают следить за состоянием акватории Черного моря и береговой линии Краснодарского края и Крыма. По данным мониторинга, новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано. Не выявили загрязнений и спутниковые снимки района, где произошло крушение танкеров.

С начала восстановительных работ специалисты очистили более 3,6 тыс. км побережья, включая повторную уборку отдельных участков.

На специализированные предприятия вывезли около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Весь этот объем уже обезвредили либо переработали для дальнейшего использования в качестве вторичного продукта.

Власти рассчитывают, что по мере завершения проверок число открытых для отдыха пляжей продолжит увеличиваться.