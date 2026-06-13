Туристы столкнулись с отсутствием билетов на поезда с юга в Москву

Туристы, планирующие возвращение с черноморских курортов в начале сентября, столкнулись с невозможностью купить билеты на поезда из Анапы, Адлера, Сочи и Новороссийска в Москву. При этом места в южном направлении на эти же даты находятся в свободной продаже. Последнее доступное бронирование – на 7 сентября.

Продажи обычно открывают по стандартному графику за 90 суток: например, на 8 и 9 сентября – 10 и 11 июня. Однако, при попытке оформить проездной документ система выдает сообщение об отсутствии мест.

Пассажиры названивают в справочную службу РЖД, чтобы узнать, когда ждать билетов. В службе поддержки перевозчика советуют набраться терпения – «билеты в продажу поступят в ближайшее время». Тему широко обсуждают в профильных пабликах, никто не знает точного ответа на вопрос «когда».

Известно, что с начала сентября в РЖД запланировали масштабные работы по ремонту путей, из-за чего требуется корректировка расписания. Продажу билетов как раз и не открывают, чтобы избежать ситуации, когда пассажиры купят билеты на поезда, чье время отправления или маршрут изменятся. Сейчас идут расчеты и согласования по прохождению составов в обход закрытых участков.

Исходя из практики аналогичных ремонтов, можно предположить два сценария. По одному из них будет установлена глубина продаж за 45 суток. В этом случае билеты на 8–9 сентября «выбросят» в систему с 25 по 27 июля. Другой вариант –места на поезда будут загружать по мере готовности нового графика. Пустыми поезда возвращаться точно не будут.

Базы данных РЖД обновляются в 8 утра по московскому времени, именно в этот момент стоит мониторить сайт. Также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» можно найти нужный поезд, например, на 8 или 9 сентября и включить функцию оповещения о появлении билетов. Система пришлет пуш-уведомление о начала продаж.

Ранее TourDom.ru писал об ажиотажном спросе на обратные билеты в Москву с южных курортов в конце летнего сезона.