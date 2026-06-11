«Уральские авиалинии» скорректировали расписание рейсов в Сочи и Геленджик

«Уральские авиалинии» сообщают о вынужденных изменениях в расписании рейсов 11 июня в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства, введенными в районах аэропортов Сочи и Геленджика.

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В результате корректировок часть рейсов, выполняемых в Сочи из Санкт-Петербурга, Барнаула, Москвы, Екатеринбурга и других городов, перенесена на более позднее время.

Отдельные изменения затронули и полеты в Геленджик. Самолет U6-149 из Екатеринбурга был направлен на запасной аэродром в Минеральных Водах. Дальнейшая доставка пассажиров в пункт назначения организована наземным транспортом за счет авиакомпании.

Обратный рейс U6-150 Геленджик – Екатеринбург также будет выполнен из Минвод. Пассажирам организован трансфер.

«Уральские авиалинии» рекомендуют клиентам заранее уточнять актуальный статус рейсов на онлайн-табло аэропортов и на официальном сайте перевозчика.

Аналогичное решение в четверг приняла и «Победа». Лоукостер также скорректировал расписание на фоне «ковров» на юге России.