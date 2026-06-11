На что чаще всего жалуются путешественники

Российские путешественники в целом положительно оценивают уровень гостеприимства в регионах страны, однако впечатление от поездки по-прежнему во многом зависит от качества размещения. Об этом рассказал член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец на сессии "Партнерства как точка роста: технологии, бизнес, маркетинг, ценности" Международного туристического форума "Путешествуй!", представив результаты исследования отзывов туристов об отелях в российских регионах.

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Исследование основано на анализе почти 3,7 млн тематических упоминаний в отзывах о 7,5 тыс. отелей из 74 регионов России.

В целом гости оценивают поездки по стране позитивно: средний индекс гостеприимства составил 39%. Анализ отзывов показывает, что сильнейшей стороной российского гостеприимства остаются люди и локации. Так, в большинстве регионов среди лидеров по позитивным отзывам оказываются близость к достопримечательностям, отзывчивость персонала и общий комфорт проживания. Например, в Санкт-Петербурге близость к достопримечательностям получила 99% позитивных оценок, а уютная атмосфера и удобство расположения - по 96%.

Главные причины недовольства путешественников также остаются практически неизменными. Чаще всего гости жалуются на шум от соседей, неприятные запахи, недостаточную шумоизоляцию, состояние душевых кабин и сантехники. Особенно проблемной категорией исследование называет ванные комнаты: на них приходится 73% негативных отзывов. К примеру, в Москве на шум от соседей приходится 95% негативных отзывов по этой тематике, на запахи сырости и канализации - 89%, а на шумоизоляцию - 82%. Аналогичная картина наблюдается и во многих других регионах страны.

Исследование также выявило заметные различия между регионами. Лидерами по индексу гостеприимства стали Смоленская область, Республика Чувашия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Адыгея и Республика Коми.

В свою очередь, наиболее высокий запрос на повышение качества сервиса и инфраструктуры фиксируется в Забайкальском крае, Астраханской области, Хабаровском крае, Воронежской и Московской областях.

По словам Игоря Сивца, результаты исследования показывают, что впечатления путешественников сегодня формируются не только за счет туристических достопримечательностей, но и благодаря качеству повседневного сервиса. Если расположение и работа персонала уже стали сильными сторонами российского туризма, то дальнейший рост удовлетворенности туристов связан прежде всего с улучшением состояния номерного фонда, санузлов, шумоизоляции.

"Качество предоставляемой услуги в отелях и гостевых домах во многом зависит от уровня подготовки персонала. В 2026 году, с учетом возросшей налоговой нагрузки и затрат на операционные нужды, отельеры перестают вкладывать деньги в развитие своих сотрудников и дополнительные тренинги. Эффект экономии наслаивается на уже давно существующую проблему кадрового дефицита, и как следствие - сервис становится уже не точкой роста, а системной недоработкой", - считает член экспертного совета и спикер ключевых форумов АМОС (Ассоциации малых объектов и средств размещения) Инна Рындина.

Она советует путешественникам, которые не хотят столкнуться с низким качеством предоставляемых услуг, тщательно мониторить отзывы на геомарктеинговых платформах и отслеживать ответы на отрицательные комментарии. Отельеры, переживающие за сервис, в первую очередь работают не с положительными отзывами, а с отрицательными.

"Сервисная политика отеля всегда строится из возможностей. К сожалению, возможности собственников отелей не безграничны. Если не брать во внимание лидеров по количеству и качеству отелей, например, Москву и Санкт-Петербург, то нужно отметить, что загрузка номерного фонда в регионах в лучшем случае бывает 40-50%. Высокие затраты на содержание и одновременно невозможность держать уровень средних и высоких цен приводят к тому, что начинают экономить на персонале", - уверена доцент кафедры логистики Финуниверситета при Правительстве РФ Ольга Жильцова.

А в сфере услуг люди - главный капитал и имиджевая составляющая. По ее мнению, необходимо удерживать профессиональные кадры, ведь в сфере услуг, гостеприимства на первом месте в любом случае будет маркетинг отношений.

Для того, чтобы проблемы с сервисом решались, руководство предприятия должно быть в этом заинтересовано, добавляет профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

"Решаться проблемы будут только тогда, когда будет высокий уровень конкуренции, то есть ситуация будет с точностью до наоборот - спрос гораздо меньше предложения, тогда решение вопроса повышения качества услуг и обслуживания будет равнозначно главному условию обеспечения выживания предприятия", - уверена она.

При выборе отеля или любого другого средства размещения прежде всего надо обращать внимание на то, что написано в отзывах на независимых сайтах-отзовиках, причем разных. В отношении городских отелей можно также смотреть отзывы про другие предприятия сферы услуг, тогда можно узнать, например, о том, что в этом районе слишком шумно, постоянные пробки и т.д., что также будет влиять на отдых и в соседних отелях.