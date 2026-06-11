Шашлычок и шезлонг: сколько стоит отдых на бесплатном Красном озере в Кемерове

Отдохнуть на пляже Красного озера в Кемерове можно совершенно бесплатно. Но можно и не бесплатно – корреспондент VSE42.Ru побывал на пляже в четверг и проверил цены.

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Программа-минимум на Красном озере в кузбасской столице, то есть аренда шезлонга и сочный шашлык, обойдутся в этом году в 850 рублей.

Так, в одном из кафе на пляже шашлык из курицы или свинины предлагают за 350 рублей, картофель в разных вариациях – от 155 до 200 рублей, десяток пельмешков – за 300 рублей. Куда же без шаурмы, чебуреков и сендвичей, они тут тоже есть. Всевозможные безалкогольные напитки вроде мохито и молочных коктейлей оценены в 250-350 рублей.

За аренду шезлонга придётся заплатить 500 рублей за день. Желающих загорать с комфортом пока не очень много – выставлены уже десятки лежаков, но ни один из них не был занят. Но лето только началось, всё ещё впереди.

Зато установленные рядом симпатичные качели бесплатны, ими отдыхающие пользуются с превеликим удовольствием.

Любителям активного отдыха на воде доступна аренда сапов. В разных пунктах проката цены варьируются от 800 до 1000 рублей за час, от 500 до 550 рублей за полчаса, а целый день стоит 2 500 рублей.

Предлагается и сплав на сапах длительностью два часа в минигруппе по живописному маршруту от Красного озера до Кузнецкого моста.

Первые желающие прокатиться на сапах уже замечены. А в скором времени для них ещё и доделают понтоны для более удобного спуска на воду.

Любители максимального комфорта и шика могут податься в бассейн под открытым небом, который уже работает. Однако там придётся раскошелиться: по обычному тарифу посещение стоит почти 2 000 рублей с человека, и это не считая дополнительных услуг вроде фудкорта (свою еду проносить запрещено), шезлонгов или балдахинов.

Ранее сообщалось, что толпы полуголых кемеровчан открыли бикини-сезон на Красном озере.

При этом, хотя активно впитывать всем телом витамин D полезно, медики предупреждают – на пляже нужно беречь себя от перегрева. Особенно тепловые удары опасны для детей. Как сообщает REGIONS.RU со ссылкой на главного педиатра Подмосковья Нисо Одинаеву, если ребенок стал вялым, жалуется на тошноту или головную боль, его кожа покраснела и стала сухой – нужно немедленно увести его в прохладное место, снять лишнюю одежду и давать пить воду маленькими глотками. Обливать ледяной водой нельзя, лучше обтирать тело прохладной водой. Солнечные ожоги также не стоит мазать сметаной или маслом – эти средства создают пленку, которая мешает коже остывать.