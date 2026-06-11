"Победа" сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание в связи с временными ограничениями в аэропортах юга России и продолжительными закрытиями маршрутов в московской воздушной зоне, сообщает перевозчик.

"В связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах юга России, а также продолжительными закрытиями маршрутов в московской воздушной зоне, "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Перевозчик рекомендовал пассажирам заранее проверять статус рейсов через бота авиакомпании, на сайте аэропорта вылета, а также по электронной почте и в SMS по контактам, указанным при бронировании. В авиакомпании также напомнили о работе сервиса вынужденного возврата. С его помощью пассажиры могут самостоятельно вернуть билет, в том числе по невозвратным тарифам.